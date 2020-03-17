В Центре Хруничева рассказали о судьбе пусков ракет «Протон-М» после выявления брака

Источник изображения: topwar.ru

Обнаружение некачественных комплектующих в ракете «Протон», которая должна была запустить на орбиту спутники связи «Экспресс», не станет помехой для продолжения пусковых кампаний. Центр имени Хруничева обязуется предоставить ракеты-носители для всех запусков, запланированных на этот и следующий год.

Такое заявление сделал генеральный директор предприятия Алексей Варочко в интервью информационному агентству РИА Новости.

Для проведения пусковых кампаний будет достаточно «Протонов», которые уже изготовлены или находятся в стадии производства.

Информация о бракованных деталях появилась 10 марта. Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры во время проверки качества ракеты «Протон-М», которую планировали использовать для выведения на орбиту Земли спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103», был обнаружен брак. Несоответствующими требованиям оказались болты крепления трубопроводов второй ступени. Устранением неисправности решили заняться на месте запуска, на космодроме Байконур, а не возвращать ракету-носитель в Москву.

Парный запуск спутников «Экспресс» из-за обнаружения неисправных деталей решили перенести с марта на конец мая.