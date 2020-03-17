Головы российских журналистов террористы оценили в 50 000 долларов

Главный пропагандист террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» - запрещено в РФ) Тахир аль-Омар предложил крупное денежное вознаграждение за убийство российских журналистов, которые сопровождали совместный российско-турецкий патруль на шоссе М-4.

На своем канале аль-Омар заявил, что заплатит 25 тысяч долларов любому боевику, который убьет Евгения Поддубного или Олега Блохина.

Поддубный является главой государственного бюро «Россия-24» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а Блохин - репортером Абхазского сетевого информационного агентства (АННА). Оба журналиста освещают конфликт в Сирии на протяжении многих лет.

«Снайперам и моджахедам, в целом всякому, кто убьет кого-либо из них, будут вручены 25 тысяч долларов за одну голову», - говорится в сообщении аль-Омара, в котором размещены фотографии Поддубного и Блохина.

В свою очередь оппозиционные активисты увеличили вознаграждение, подняв планку за убийство Поддубного до $50 000. В случае если журналист или любой российский военнослужащий, участвовавший в совместном патрулировании, будет предоставлен живым, то сумма премии возрастет до 100 тысяч долларов США.

Накануне российские и турецкие военные не смогли провести совместное патрулирование по трассе М-4. Джихадисты организовали пропагандистскую кампанию, выгнав на шоссе мирных дителей и перегородив дорогу горящими покрышками. Таким образом, патрулирование было осуществлено только в подконтрольной Дамаску зоне - к западу от города Саракиб. Анкара на своем участке шоссе не смогла обеспечить безопасность.