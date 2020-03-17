Войти
Военно-промышленный курьер

Головы российских журналистов террористы оценили в 50 000 долларов

205
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Главный пропагандист террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» - запрещено в РФ) Тахир аль-Омар предложил крупное денежное вознаграждение за убийство российских журналистов, которые сопровождали совместный российско-турецкий патруль на шоссе М-4.

На своем канале аль-Омар заявил, что заплатит 25 тысяч долларов любому боевику, который убьет Евгения Поддубного или Олега Блохина.

Поддубный является главой государственного бюро «Россия-24» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а Блохин - репортером Абхазского сетевого информационного агентства (АННА). Оба журналиста освещают конфликт в Сирии на протяжении многих лет.

«Снайперам и моджахедам, в целом всякому, кто убьет кого-либо из них, будут вручены 25 тысяч долларов за одну голову», - говорится в сообщении аль-Омара, в котором размещены фотографии Поддубного и Блохина.

В свою очередь оппозиционные активисты увеличили вознаграждение, подняв планку за убийство Поддубного до $50 000. В случае если журналист или любой российский военнослужащий, участвовавший в совместном патрулировании, будет предоставлен живым, то сумма премии возрастет до 100 тысяч долларов США.

Накануне российские и турецкие военные не смогли провести совместное патрулирование по трассе М-4. Джихадисты организовали пропагандистскую кампанию, выгнав на шоссе мирных дителей и перегородив дорогу горящими покрышками. Таким образом, патрулирование было осуществлено только в подконтрольной Дамаску зоне - к западу от города Саракиб. Анкара на своем  участке шоссе не смогла обеспечить безопасность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Сирия
США
Турция
Похожие новости
21.02.2020
Турецкий политик признал Абхазию, а Украину назвал врагом
08.10.2019
Haber7 (Турция): Геттемюллер продемонстрировала резкую реакцию в адрес России! Уважай!
20.03.2019
Черное море без шлагбаума
02.11.2015
"Сирийский гамбит" с кульбитом
12.08.2013
Если завтра война
26.06.2013
У Армении имеются необходимые силы для противостояния внешним угрозам ("Zhamanak", Армения)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.03 07:26
  • 236
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.03 06:56
  • 1
ВМС США получили десантный катер на воздушной подушке нового типа SSC
  • 17.03 06:19
  • 65
Корабль SpaceX лопнул
  • 17.03 05:31
  • 53
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 17.03 03:01
  • 1
«Русский ответ на противолодочные поля»: The War Zone о новом буе «Бурак-М»
  • 17.03 02:40
  • 11
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 17.03 02:29
  • 5
Истребители устарели?
  • 17.03 02:06
  • 15
США выпустят «приманку» для России
  • 17.03 02:01
  • 30
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 17.03 01:52
  • 9
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 16.03 23:46
  • 5
Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков
  • 16.03 23:38
  • 4
Россия «немедленно» создаст новый космический корабль
  • 16.03 22:07
  • 4
На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"
  • 16.03 20:42
  • 1
Российский «Маршал Шапошников» получит стелс-пушку
  • 16.03 19:27
  • 6
Дым в Отечество: армию спрячут от шпионов в аэрозольных облаках