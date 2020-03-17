Ливийский аэропорт Митига становится «кладбищем» для военнослужащих Турции

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.

«За последние дни мы нанесли удары по военным объектам аэродрома Митига в Триполи - это объекты не группировок Мисраты, а непосредственно турецких ВС. Они были уничтожены, это радары, системы ПВО. Есть убитые среди турецких военных в результате этой операции», - заявил представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции в Каире.

Он отметил, говорит ИА РИА-Новости, что ЛНА ударила по Мисрате, уничтожив «все, что приравнивается к турецкому присутствию», в том числе военные склады.

Кроме того, по словам аль-Мисмари, армия вошла в несколько районов Триполи, но соблюдает перемирие, а операции проводят только в качестве ответа на провокации сил Правительства национального согласия.