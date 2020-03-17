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Ливийский аэропорт Митига становится «кладбищем» для военнослужащих Турции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.

«За последние дни мы нанесли удары по военным объектам аэродрома Митига в Триполи - это объекты не группировок Мисраты, а непосредственно турецких ВС. Они были уничтожены, это радары, системы ПВО. Есть убитые среди турецких военных в результате этой операции», - заявил представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари на пресс-конференции в Каире.

Он отметил, говорит ИА РИА-Новости, что ЛНА ударила по Мисрате, уничтожив «все, что приравнивается к турецкому присутствию», в том числе военные склады.

Кроме того, по словам аль-Мисмари, армия вошла в несколько районов Триполи, но соблюдает перемирие, а операции проводят только в качестве ответа на провокации сил Правительства национального согласия.

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Страны
Ливия
Турция
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