Вопрос выживания: 25 лет назад Россия создала военную базу в Армении

16 марта 1996 года в Армении появилась 102-я российская военная база

16 марта 1995 года в Гюмри и Ереване была создана 102-я российская военная база. В ее основе лежали Договор о правовом статусе Вооруженных сил Российской Федерации, подписанный 21 августа 1992 года, и Договор о российской военной базе на территории Республики Армения. В каком состоянии база находится сейчас и как ее наличие влияет на стабильность в регионе - в материале «Газеты.Ru».

Вкратце история формирований, переформирований и переименований воинских частей и соединений, на основе которых впоследствии была создана 102-я военная база, выглядит примерно так.

В 1957 году в Ереван был передислоцирован 344-й ордена Александра Невского мотострелковый полк. Он вошел в состав 164-й мотострелковой дивизии 7-й гвардейской общевойсковой армии Краснознаменного Закавказского военного округа.

1 июля 1992 года 344-й ордена Александра Невского мотострелковый полк был переименован в 123-й ордена Александра Невского мотострелковый полк и вошел в состав Краснознаменной 127-й мотострелковой дивизии ЗакВО.

21 июня 1994 года 127-я мотострелковая дивизия была преобразована в 102-ю военную базу. 31 марта 2009 года 123-й ордена Александра Невского мотострелковый полк был переформирован в 73-ю ордена Александра Невского отдельную мотострелковую бригаду.

С 1 апреля 2010 года в связи с организационно-штатными мероприятиями 73-я ордена Александра Невского отдельная мотострелковая бригада была переименована в 102-ю ордена Александра Невского военную базу, с местом дислокации в городе Гюмри.

Боевой задачей 102-й военной базы является защита южных рубежей России во взаимодействии с вооруженными силами Республики Армения.

27 сентября 1996 года появилось межправительственное соглашение о дислокации российских баз на территории Армении. В 1999 году в него был внесен ряд поправок, которые предполагали увеличение российского военного присутствия в республике.

Договор о функционировании базы был заключен сроком на 25 лет, и был продлен еще на 49 лет (до 2044 года) в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Армению в 2010 году.

Действие Договора о российской военной базе на территории Республики Армения автоматически продлевается на пятилетние периоды, если одна из сторон не уведомит другую письменно не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия договора о намерении прекратить договор.

Как рассказал «Газете.Ru» замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин,

с военной точки зрения 102-я военная база представляет собой мотострелковую бригаду, усиленную оперативно-тактическими ракетными комплексами, реактивными системами залпового огня и средствами ПВО.

По словам собеседника издания, состав вооружений и военной техники базы включает различные боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и минометы, подразделения «Искандеров» и «Смерчей», зенитный ракетный дивизион «Бук-М1», а также два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300В, которые объединены с дивизионом «Бук-М1» в 988-й зенитный ракетный полк.

Также, продолжает Храмчихин, в состав 102-й военной базы организационно входит 3624-я авиабаза, дислоцированная на ереванском аэродроме Эребуни. На ее вооружении имеется 18 истребителей МиГ-29 (в том числе два модернизированных МиГ-29С и четыре учебно-боевых МиГ-29УБ), четыре ударных вертолета Ми-24П и семь многоцелевых Ми-8 Воздушно-космических сил России.

Потенциал этой авиабазы (особенно в плане ПВО) гораздо выше, чем у ВВС Армении.

«102-я база не объединена в одну группировку с вооруженными силами Армении, но между ними имеет место тесная координация, а также регулярно проводятся совместные учения. Тем не менее, положение российской военной базы является крайне сложным по причинам геополитического характера», - считает Александр Храмчихин.

Дело в том, что Армения отрезана от России Грузией, настроенной к России враждебно, и Азербайджаном, враждебным уже по отношению к самой Армении. При этом потенциал вооруженных сил Азербайджана на данный момент выше, чем даже объединенный потенциал армий Армении, Нагорно-Карабахской Республики и 102-й военной базы (в то же время, по мнению Храмчихина, у армянской и российской стороны выше уровень боевой и морально-психологической подготовки).

Тем более, вооруженные силы Турции, союзной Азербайджану и полностью враждебной Армении, имеют подавляющее превосходство над российско-армянскими силами.

К тому же, считает эксперт,

из-за вышеупомянутой географической изоляции в случае войны снабжение из России 102-й базы и армянской армии возможно лишь кружным путем через Каспийское море и Иран, что очень долго, дорого и не вполне надежно (как в политическом, так и в чисто военном плане).

По мнению собеседника издания, в силу данных обстоятельств 102-я военная база имеет в настоящее время не столько военное, сколько политическое значение. Она расположена на границе с Турцией и выступает гарантом от вмешательства этой страны на стороне Азербайджана в новую войну за Нагорный Карабах, если таковая случится.

«Разумеется, российская база из-за несопоставимости потенциалов не может противостоять турецкой армии, но атака на нее будет означать, в соответствии с нормами международного права, агрессию против России в целом, то есть гарантировать, что Россия должна будет начать войну против Турции», - говорит Храмчихин.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», российская армия в случае военных действий должна будет предотвратить оккупацию турками Армении (даже частичную).

«В войну с Азербайджаном Россия вряд ли вступит (по крайней мере, если этой войной не будет затронута территория собственно Армении), но с Азербайджаном войска Армении и Нагорно-Карабахской Республики пока еще справятся сами - за счет превосходства в уровне подготовки и наличия мощных оборонительных позиций. Правда, чем сильнее вооружается Азербайджан, тем меньше уверенность в победе Армении», - считает эксперт.

Таким образом, сказал собеседник издания, 102-я военная база является гарантом самого существования Армении. Другими словами,

для России пребывание ее базы в Армении - вопрос геополитических амбиций, для Армении - вопрос выживания.

«Власти страны это прекрасно понимают (по крайней мере, все предыдущие власти, с новыми властями уже не все так однозначно), поэтому Ереван не только не берет с России денег за пользование базой, но, наоборот, оплачивают ее пребывание», - рассказал Храмчихин.

Однако, по мнению эксперта, в армянском обществе отношение к пребыванию российских войск весьма неоднозначное. И внутри страны, и за ее пределами очень активно нагнетаются антироссийские настроения, которые имеют среди армян определенный отклик.

«Поэтому крайне сложно сказать, каковы перспективы сохранения 102-й вб на территории Армении в долгосрочной перспективе. Хотя, вполне возможно, ее вывод станет для Армении самоубийством», - полагает Храмчихин.

Очень сильно возмущают армян и поставки новейшего российского оружия Азербайджану, причем в весьма значительных количествах, напомнил эксперт.

Со сменой политического руководства в Ереване последнее время все отчетливее наблюдается дрейф Армении в сторону Запада.

Некоторые аналитики даже не исключают в этом случае возникновение военного альянса Армении и США. Вашингтон, по их мнению, вполне может предоставить Армении гарантии от военного вторжения Азербайджана. Поэтому появление американских военных объектов на территории Армении и последующее ликвидация российского военного присутствия в этой республике ряду источников «Газеты.Ru» не кажется уж столь фантастичным.

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