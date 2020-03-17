В США: «Замедленное видео с маневрированием F-22 буквально завораживает»

Источник изображения: topwar.ru
В западных СМИ обсуждается операторская работа, которая представляет выполнения фигуры высшего пилотажа пилотом американского истребителя пятого поколения F-22. В материале издания The Drive обозреватель Тайлер Рогоуэй пишет:
Высокая частота кадров видео и невероятно стабильное отслеживание позволяют нам видеть все мельчайшие детали этих маневров.
Автор называет американский F-22 главным самолётом по показателям «полного превосходства в воздухе». Отмечается, что российский Су-35 превосходит F-22 по показателям сверхманевренности, но «в целом Raptor превзойдёт его в воздушном противостоянии». Заявлено, что сверхманевренность сегодня нельзя рассматривать в качестве отдельного взятого преимущества истребителя.
Из материала:
Это замедленное видео с маневрированием F-22 буквально завораживает.
В социальных сетях, где и был опубликован ролик с пилотированием F-22, пользователи пишут о том, что самолёт «сильно зависит от программного обеспечения во время полёта».
Один из комментариев:
Все пилоты уверяют, что от этого испытывают радость во время полёта.
Напомним, что на текущий момент в США отдают предпочтение истребителями пятого поколения F-35. При этом Штаты не осуществляют экспорт истребителей F-22, оставляя их исключительно на собственном вооружении.
Видео Combat Learjet:
SPECTACULAR FOOTAGE @markfingar Awesome flying @cabogunderson pic.twitter.com/HD3NMSTRSA
- Combat Learjet (@Combat_learjet) March 14, 2020