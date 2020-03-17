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Военное обозрение

В США: «Замедленное видео с маневрированием F-22 буквально завораживает»

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Источник изображения: topwar.ru

В западных СМИ обсуждается операторская работа, которая представляет выполнения фигуры высшего пилотажа пилотом американского истребителя пятого поколения F-22. В материале издания The Drive обозреватель Тайлер Рогоуэй пишет:

Высокая частота кадров видео и невероятно стабильное отслеживание позволяют нам видеть все мельчайшие детали этих маневров.

Автор называет американский F-22 главным самолётом по показателям «полного превосходства в воздухе». Отмечается, что российский Су-35 превосходит F-22 по показателям сверхманевренности, но «в целом Raptor превзойдёт его в воздушном противостоянии». Заявлено, что сверхманевренность сегодня нельзя рассматривать в качестве отдельного взятого преимущества истребителя.

Из материала:

Это замедленное видео с маневрированием F-22 буквально завораживает.

В социальных сетях, где и был опубликован ролик с пилотированием F-22, пользователи пишут о том, что самолёт «сильно зависит от программного обеспечения во время полёта».

Один из комментариев:

Все пилоты уверяют, что от этого испытывают радость во время полёта.

Напомним, что на текущий момент в США отдают предпочтение истребителями пятого поколения F-35. При этом Штаты не осуществляют экспорт истребителей F-22, оставляя их исключительно на собственном вооружении.

Видео Combat Learjet:


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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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