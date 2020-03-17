В Турции: Украинские войска серьёзно усилились с приобретением БПЛА Bayraktar TB2

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На турецком телеканале TRT Haber вышел материал, в котором рассказывается о росте запросов на приобретение беспилотных летательных аппаратов Bayraktar после их массового применения ВВС Турции в небе сирийской провинции Идлиб. В материале рассказывается и о том, что Минобороны Украины «высоко оценило» ранее приобретённые у Анкары ударные оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2.

На данный момент Украина является одним из двух иностранных (для Турции) обладателей упомянутых дронов.

На фоне роста спроса Турция решила нарастить производство БПЛА Bayraktar TB2. По некоторым данным, на начало 2020 года таких дронов было произведено около 120 единиц. По понятным причинам, большинство – для нужд турецкой армии.

Отмечается, что Украина в своё время приобрела шесть турецких дронов Bayraktar TB2 и провела лётные испытания каждого из них после их поступления из Турции.

Турецкое ТВ отмечает, что украинская армия готова использовать БПЛА Bayraktar TB2, «которые подтвердили свои высокие характеристики».

В TRT Haber со ссылкой на компанию Baykar Makina, занимающейся разработкой и производством ударных БПЛА, заявляют следующее:

События в Сирии, успешные удары по силам Асада продемонстрировали то, что турецкие беспилотники очень эффективны. И украинские войска серьёзно усилились, сделав верный выбор.