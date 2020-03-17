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ТАСС

Роскосмос одобрил участие Японии в проекте "Спектр-УФ"

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Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Япония направила письмо о намерении участвовать в разработке прибора для космической обсерватории "Спектр-УФ" в марте прошлого года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскосмос не против участия Японии в проекте "Спектр-УФ", если она будет соблюдать сроки поставок спектрографа для исследований экзопланет вокруг других звезд. Соответствующее письмо было направлено Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA), сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (ИНАСАН, головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Как мне сообщили японские коллеги, был ответ из Роскосмоса в JAXA, что Япония может принимать участие в проекте "Спектр-УФ", если будет соблюдать сроки поставок образцов и макетов", - сказал Сачков.

По его словам, сейчас японская сторона оценивает возможности. Сачков подчеркнул, что "сроки сформированы так, что она может их выполнить". В то же время он выразил опасения, что процедура подписания соглашения по участию Японии в проекте может быть длительной.

В марте 2019 года Япония направила письмо о намерении участвовать в разработке прибора для космической обсерватории "Спектр-УФ". Как сообщил тогда Сачков ТАСС, страна готова разработать спектрограф для исследований экзопланет вокруг других звезд.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 23 октября 2025 года. Такое решение было принято после пересмотра Федеральной космической программы. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 2025 год.

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов, основным партнером выступает Испания.

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