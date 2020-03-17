Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у берегов Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Новейшие российские средства РЭБ испытывают в реальных условиях, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. Отмечается, что средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем, которые показывают ложные координаты, дезориентируя экипажи. Это вынуждает корабли Североатлантического альянса разворачиваться и уходить.

Напомним, ранее главком ВМС Украины Игорь Воронченко на форуме Age of Crimea выразил обеспокоенность усилением Черноморского флота России, весь корабельный состав которого за последние шесть лет был перевооружен. Адмирал также посетовал, что ситуация в Черноморском регионе остается нестабильной, надежды на ее стабилизацию пока нет.