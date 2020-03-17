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Военное обозрение

Завод им. Миля «проинспектировали» филиппинские военные

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Источник изображения: topwar.ru

На российские мощности, отвечающие за производство винтокрылых машин, был высажен солидный «десант» филлипинских военных, которые тщательно изучили имеющиеся у РФ возможности по выпуску вертолетов.

Проведена инспекция авиазавода [им. Миля] и учебного центра в Москве, Россия, в связи с планируемым приобретением тяжелых вертолетов Ми-171 для ВВС Филиппин

- отмечается в сообщении местного издания Mintfo, ссылающегося на заявление посла страны в РФ.

Делегация во главе с помощником министра обороны Жосуэ Гаверзой пребывала на территории России в период с 3 по 7 марта. «Десант» состоял, главным образом, из летчиков-ветеранов ВВС. Ими, в частности, были опробованы пилотно-тренажерные комплексы. Не остался без внимания и Улан-Удэнский авиационный завод, которому, по всей видимости, и будет поручен выпуск техники. По крайней мере, Казанское предприятие делегация обошла стороной.

Со слов Mintfo, Филиппинами планируется закупка «тяжелых вертолетов Ми-171». Ожидается, что первая партия данных машин будет передана военным уже к середине 2021 году. Перспективный контракт позволит России вывести свою вертолетную продукцию на новый рынок сбыта. Сейчас филиппинские военные используют W-3 Sokol; AUH-76; Bell 412EP Twin Huey; Bell 412HP Twin Huey; MD-520MG; S-70A Black Hawk (S-70A-5); AW109E; Bell 205 (UH-1D); Bell 205 (UH-1H Iroquois).

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Россия
Филиппины
Продукция
AW-109
Bell-412
UH-1 Iroquois
UH-60
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
МВЗ им. Миля
У-УАЗ
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