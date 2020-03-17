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Известия.ru

Российские военные показали «артиллерийскую карусель» под Оренбургом

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Российские артиллеристы приняли участие в учениях под Оренбургом, в рамках которых подразделения реактивных систем залпового огня отработали «артиллерийскую карусель» — быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), такая тактика позволяет повысить живучесть артиллерийских батарей.


Отмечается, что в рамках учений системы «Град» и «Ураган» уничтожали условного противника, получая координаты целей у разведчиков, которые узнавали эти данные при помощи комплекса «Орлан-10».

Учение проводилось в рамках полевого выхода артиллерии 2-й общевойсковой армии ЦВО.

В середине февраля военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии ЦВО впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Град». Стрельбы проводились в Кемеровской области.

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