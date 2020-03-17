Салливан считает, что время для переговоров по ДСНВ еще есть

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан считает, что время для переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще есть.

"На мой взгляд, время для переговоров есть. Как для переговоров с Россией, так и с Китаем. Договор об СНВ надо сделать более соответствующим сегодняшней стратегической реальности. Президент (США Дональд) Трамп хотел бы осовременить Договор об СНВ. Я знаю, что есть определенные временные рамки, ныне действующий договор истекает 5 февраля 2021 года. Но, на наш взгляд, время еще есть", - заявил Салливан в интервью изданию "Коммерсант".

Он отметил, что с точки зрения США, предстоящий саммит "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН и подготовка к нему могут позволить американской стороне продвинуться к цели.

"А она состоит, как я уже сказал, в том, чтобы Договор об СНВ отвечал требованиям 2020-х годов, то есть новой стратегической обстановке, в которой Китай наращивает свой ядерный потенциал", - отметил посол.

Договор, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.