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РИА Новости

Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

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Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море.
Источник изображения: © Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Собеседник агентства назвал ведение разведывательной деятельности кораблями альянса "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети".

По его словам, новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия, технические возможности проверяются. "Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", - добавил источник.

Как пояснил собеседник агентства, средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

В последние годы корабли НАТО стали гораздо чаще приближаться к границам России в Черном море в рамках плана по борьбе с "российской угрозой". Кроме того, разведку вблизи российских границ регулярно проводят зарубежные летательные аппараты. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.

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