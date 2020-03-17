На Камчатке тральщики ТОФ открыли огонь по "противнику"

Морские тральщики соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России выполнили боевые упражнения в море.

В Авачинском заливе минно-тральный корабль МТ-264 открыл огонь из артиллерийских установок АК-630 по имитированной воздушной цели, а также уничтожил макет морской плавающей мины.

- Позднее расчеты осуществили постановку контактных и неконтактных тралов для поиска мин и отработали их уничтожение способом подрыва, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, во время учения экипаж совершенствовал алгоритм практических действий в условиях радиационного и химического заражения и провел тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Юлия Гарднер