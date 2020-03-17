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Российская газета

На Камчатке тральщики ТОФ открыли огонь по "противнику"

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Авачинская губа
Авачинская губа.
Источник изображения: apartos.ru

Морские тральщики соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России выполнили боевые упражнения в море.

В Авачинском заливе минно-тральный корабль МТ-264 открыл огонь из артиллерийских установок АК-630 по имитированной воздушной цели, а также уничтожил макет морской плавающей мины.

- Позднее расчеты осуществили постановку контактных и неконтактных тралов для поиска мин и отработали их уничтожение способом подрыва, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, во время учения экипаж совершенствовал алгоритм практических действий в условиях радиационного и химического заражения и провел тренировку по борьбе за живучесть корабля.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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