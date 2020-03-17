Science and Technology Daily (Китай): возрождение бомбардировщика Ту-160. ВКС России приветствуют обновленного «белого лебедя»

Считалось, что серийный Ту-160М2 будет не просто машиной новой постройки: он станет совершенно новым самолетом в старой «обертке». «Белые лебеди» — не только самые скоростные бомбардировщики в мире, но и самые крупные и мощные сверхзвуковые летательные аппараты в истории. Так какие же преобразования были сделаны в Ту-160М?

Недавно модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-160М успешно совершил свой первый испытательный полет. Сообщается, что самолет примут на вооружение в 2021 году. По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, Ту-160М будет оснащен новейшей бортовой системой обороны, оборудованием для защиты от помех и уникальным вооружением, сможет переносить конвенциональное и ядерное оружие.

Имеющиеся на вооружении бомбардировщики серии Ту-160 могут атаковать сверх далекие цели без дозаправки в воздухе. За изящный внешний вид и белый цвет бомбардировщик стали называть "белым лебедем".

Какие же преобразования были сделаны в Ту-160М? Почему Россия продолжает расширять производство и совершенствовать Ту-160М, тогда как все остальные при разработке следующего поколения стратегических бомбардировщиков стремятся улучшить их стелс-характеристики?

Основные детали были полностью заменены

По словам военного эксперта Вэнь Чана, бомбардировщики серии Ту-160 были разработаны в период холодной войны. Их основным назначением было сбрасывать конвенциональные и ядерные бомбы и крылатые ракеты. На вооружение ВВС СССР они были приняты в 1987 году и начали применяться с 1988 года. Эти самолеты установили два мировых рекорда, став самыми быстрыми и крупными стратегическими бомбардировщиками. При полете на больших высотах их скорость может достигать 2,05 Махов, по этому параметру они сильно превосходят остальные бомбардировщики. В настоящее время в распоряжении ВКС РФ находится небольшое число самолетов серии Ту-160 - всего 15 штук.

Согласно данным, находящимся во всеобщем доступе, бомбардировщики Ту-160 оснащены четырьмя турбовентиляторными двигателями с форсажной камерой, крыльями с изменяемой геометрией, интегрированными с корпусом и крестообразным хвостовым оперением. Полная длина фюзеляжа составляет 54 метра, а размах крыла достигает 55,7 метра. Практический потолок бомбардировщиков - 15 тысяч метров, иными словами он способен ускоряться до скорости, превышающей скорость звука в два раза, на высоте 10-15 тысяч метров.

Российские ВКС еще не снабдили усовершенствованной моделью Ту-160М. По информации с российской стороны, модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М может пролететь до 12 тысяч километров без дозаправки. Внешне новая модель схожа с Ту-160, однако все основные детали были полностью заменены.

"Фактически, самолеты Ту-160 начали усовершенствовать с момента принятия на вооружение в ВКС России. Преимущественно, на них подвешивали различное вооружение для адаптации к новым условиям. Например, раньше Ту-160 нельзя было оснащать новейшими крылатыми ракетами Х-101 и Х-102, однако в результате модернизации это исправили и применили на сирийских полях сражений. Данные крылатые ракеты с возможностью установки ядерных боеголовок сделали стратегические бомбардировщики Ту-160 еще более устрашающими. Но это все происходило со старой моделью Ту-160, сильных изменений не произошло", - сказал Вэнь Чан.

Прошедший летные испытания самолет Ту-160М представляет собой усовершенствованную версию принятого на вооружение ВКС России Ту-160. В новом бомбардировщике произошли большие перемены, было заменено оборудование для осуществления навигации и полета, бортовые системы связи, управления, РЛС и РЭБ. "Судя по всему, модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М поступит в вооруженные силы РФ в 2021 году. К тому времени ВКС России официально примут Ту-160М на вооружение", - сказал Вэнь Чан.

Разница между двумя обновленными моделями велика

Сообщается, что все стратегические бомбардировщики Ту-160, находящиеся на вооружении, будут модернизированы до моделей Ту-160М и Ту-160М2. Какие же отличия существуют между Ту-160М и Ту-160М2?

По словам Вэнь Чана, сейчас многие в интернете путают Ту-160М и Ту-160М2. Первые летные испытания Ту-160М2 состоялись еще в 2018 году. Этот самолет стал первым новым стратегическим бомбардировщиком, произведенным в России после обретения ей независимости. Президент Владимир Путин лично наблюдал за церемонией первого полета Ту-160М2. Летные испытания Ту-160М состоялись только в феврале 2020 года. Ту-160М и Ту-160М2 совершенно разные.

"Ту-160М был разработан путем модернизации стратегического бомбардировщика серии Ту-160, имеющегося на вооружении страны, а Ту-160М2 - это полностью новая модель с созданной производственной линией. Главное различие между этими двумя самолетами заключается в замене мотора у Ту-160М2, в этом самолете был использован новейший двигатель НК-32-022", - говорит Вэнь Чан. После испытательного полета в 2018 году о Ту-160М2 практически ничего не было слышно, и только в 2019 году российские СМИ сообщили, что отделение для двигателя первого серийного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 сошло с конвейера завода-изготовителя в Новосибирске. Этот промежуточный результат говорит о том, что усовершенствованный турбовентиляторный двигатель НК-32-02 станет новой силовой установкой для данного самолета.

Какими преимуществами обладает модернизированный Ту-160М?

"Аэродинамическая схема не сильно изменилась, перемены коснулись степени информатизации. Электронная система стала прогрессивнее, отделение для приборов сделали стеклянным, к боевой системе добавили новые крылатые ракеты и управляемые бомбы с точным наведением, была модернизирована системы РЭБ", - сказал Вэнь Чан.

Предположительно, система РЭБ, созданная для Су-57 и Су-35 может быть использована в ходе модернизации Ту-160М и Ту-160М2. Согласно имеющимся данным, боеспособность Ту-160М2 в 2-2,5 раза больше, чем у Ту-160. Например, двигатель НК-32-02, установленный на Ту-160М2 представляет собой модернизированную с применением новых технологий и материалов версию двигателя НК-32-01, используемого в Ту-160М. Из открытых источников стало известно, что используемое в нем топливо стало более эффективным, возросла тяга, а дальность полета увеличилась на 1000 километров.

Согласно плану Министерства обороны России, 15 бомбардировщиков Ту-160, имеющихся у ВКС, будут модернизированы до модели Ту-160М и приняты на вооружение в 2021 году. К 2027 году также будет произведено 10 новых Ту-160М2. На это стране придется потратить 160 миллиардов рублей (2,5 миллиарда долларов), по 250 миллионов долларов за каждый самолет. Получается, что за хорошее качество придется заплатить умеренную цену. В итоге у России будет 50 стратегических бомбардировщиков серии Ту-160.

Они уже не представляют основную тенденцию, но все еще могут похвастаться прекрасной боеспособностью

Многих интересует, какие различия будут между модернизированным Ту-160М и его старым оппонентом американским В-1В?

"Ту-160 крупнее В-1В примерно на 20%, его максимальная скорость составляет 2,05 Маха, тогда как у американского бомбардировщика она равна 1,2 Маха. Исходя из этих двух параметров, можно сделать вывод, что Ту-160 намного мощнее В-1В. Прибавим к этому модернизацию российского бомбардировщика до модели Ту-160М, что в целом не меняет соотношение сил", - говорит Вэнь Чан.

Бомбардировщик В-1В постоянно улучшается, а по некоторым данным его боеспособность гораздо выше заявленной. Во-первых, несмотря на малые размеры, его бомбовая нагрузка больше, чем у Ту-160 почти на 20 тонн. Во-вторых, у В-1В лучше развита способность преодолевать зоны ПВО на малой высоте. В 50-х годах прошлого века США и СССР производили бомбардировщики В-52 и Ту-95. Изначально они были спроектированы таким образом, чтобы быть недоступными для ударов зенитного оружия, поэтому в приоритете были большая скорость и высота полета, на низких высотах они действовали не очень хорошо. Однако после технологического усовершенствования ЗУР и ракет класса "воздух-воздух", их способности проникновения к цели на большой скорости и высоте значительно ослабли. Малая высота - это слепая зона как для бортовых, так и для наземных РЛС. Ту-160 и В-1В создавались именно для проникновения в слепую зону радаров. Однако у американского бомбардировщика способности преодолевать ПВО на малой высоте придается гораздо большее значение. В-третьих, В-1В чаще применялся в условиях реальных боевых действий. Ту-160 стал полностью боеспособным в 1988 году, но потом распался СССР, и бомбардировщик впервые принял участие в войнных действиях только в 2015 году во время атаки на террористическую группировку ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. - прим. ред). Поэтому данные о боевых характеристиках В-1В заслуживают большего доверия.

Корреспонденту Science and Technology Daily удалось выяснить, что Ту-160 - это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, основное направление развития которого идет в полный разрез с общей тенденцией создания стратегических бомбардировщиков следующего поколения, которая заключается в совершенствовании стелс-характеристик.

По этому поводу Вэнь Чан говорит, что в 2015 году Россия вновь запустила производственную линию Ту-160. Этому предшествовали события в Крыму, в результате которых страны Запада объявили о введении антироссийских санкций. В 2009 году Россия объявила о намерении развивать бомбардировщики следующего поколения, их первый полет был запланирован на 2019 год. Из-за экономических санкций в 2014 году развитие бомбардировщиков следующего поколения не получило достаточной финансовой поддержки. Однако на нужды национальной обороны срочно понадобились стратегические бомбардировщики для восполнения образовавшегося дефицита. На вооружении состояло всего 15 Ту-160, этого было недостаточно, чтобы поддержать Россию в международных военных интригах. Пришлось прибегнуть к экономичному и быстрому плану, запустить производственную линию Ту-160 снова.

"В настоящее время системы ПВО хорошо умеют обнаруживать и поражать низколетящие цели. Поэтому прорыв противовоздушной обороны на высокой скорости и низкой высоте как Ту-160, так и В-1В маловероятен. Можно сказать, что эта тактика уже устарела", - говорит Вэнь Чан. Россия сохраняет и развивает Ту-160, во-первых, с целью создания эффекта стратегического устрашения; во-вторых, вместе с увеличением дальности полета крылатых ракет, у бомбардировщиков появилась возможность наносить прицельный удар по удаленным объектам, не заходя в зону действия вражеского ПВО; в-третьих, при встрече со слабым противником большая бомбовая нагрузка и длительное нахождение в воздухе играют на руку стратегическим бомбардировщикам.

Чжан Цян (张强)