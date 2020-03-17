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Вестник Мордовии

Гусеничный "танковый" "Терминатор" помог бы в Сирии отгонять вражеские БПЛА

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Военные эксперты уже неоднократно отмечали, что боевая машина огневой поддержки "Терминатор" идеально подходит для конфликтов типа сирийского.

Причем мощное вооружение позволяет бороться не только с наземным противником, но и с низколетящими воздушными целями, в том числе с определенными типами БПЛА.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Кроме артиллерийского вооружения возможно использование ракет, применяемых в переносных зенитных комплексах. Об этом автору публикации рассказывали специалисты УВЗ на одной из оборонных выставок.

Конечно, БМОП не способна заменить настоящие системы войсковой противовоздушной обороны, но могла бы существенно затруднить действия разведывательных беспилотников.

К тому же "Терминатор" имеет систему постановки аэрозольных завес, которые выставляются после того, как имеющийся на борту комплекс засекает подсветку боевой машины лазерными системами наведения высокоточного оружия.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

При этом защитное облако может прикрывать не только БМОП, но и технику, которая по разным причинам средствами противодействия не оснащена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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