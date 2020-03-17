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В США объяснили создание российского «Бурак-М»

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АПРК проекта 955А (шифр «Борей-А» )
АПРК проекта 955А (шифр «Борей-А» ).
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.

«Это было [западным] ответом на увеличение числа патрулирований российскими подводными лодками, особенно в Атлантическом океане и Арктике», — объясняет американское издание.

По данным The Drive, ежегодные затраты Военно-морского флота Соединенных штатов на закупку десятков тысяч разнообразных буев превышают 200 миллионов долларов.

Ранее в марте «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что субмарины Военно-морского флота страны, прежде всего ракетоносцы проектов 667-БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей», защитятся от противолодочной авиации и беспилотников противника буями «Бурак-М». По данным издания, выстреливаемые из субмарины на поверхность воды устройства после активизации начнут глушить вражеские сигналы, что позволит подавить каналы станций обнаружения подлодок, сбрасываемых противолодочными самолетами противника.

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Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
667БДРМ Дельфин
955 Борей
Арктика
БПЛА
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