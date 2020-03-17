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Деловая газета "Взгляд"

Трамп захотел «осовременить» СНВ-3

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Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома.
Источник изображения: © AP Photo, Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп хотел бы «осовременить» Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), заявил посол США в Москве Джон Салливан.

По словам американского дипломата, время для переговоров по СНВ-3 еще есть. "Договор об СНВ надо сделать более соответствующим сегодняшней стратегической реальности. Президент [США Дональд] Трамп хотел бы осовременить договор об СНВ", – заявил Салливан в интервью "Коммерсанту".

"C нашей точки зрения, предстоящий саммит "пятерки" [Совета Безопасности ООН] и подготовка к нему могут позволить нам продвинуться к нашей цели. А она состоит в том, чтобы договор об СНВ отвечал требованиям 2020-х годов, то есть новой стратегической обстановке, в которой Китай наращивает свой ядерный потенциал", – добавил дипломат.

По его мнению, включение Китая в переговоры по стратегической безопасности отвечает не только интересам США, но и интересам России. "Подключение Великобритании и Франции в этот процесс, на мой взгляд, менее целесообразно", – добавил Салливан.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер выразил мнение, что в новом договоре по контролю над вооружениями должны быть учтены тактические ядерные арсеналы стран, а также новейшие стратегические вооружения России. Позднее Госдеп предложил включить в ДСНВ российский "Посейдон".

В конце февраля руководитель стратегического командования ВС США Чарльз Ричард на слушаниях в Конгрессе признал соблюдение Россией СНВ-3, а также нереализуемость с технической точки зрения системы ПРО, предназначенной для защиты "от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны России".



Антон Никитин

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