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Для истребителя подготовили многофункциональную ядерную бомбу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой. Вместе с ней он прилетел на авиабазу Военно-воздушных сил (ВВС) США Эглин в Неваде.

Самолёт сопровождали два истребителя F-16. СМИ отмечают, что прибытие F-15 Strike Eagle с новым ядерным оружием на Эглин связано с международными учениями Red Flag с участием пилотов из стран НАТО.

Новая термоядерная бомба B61-12 имеет новую систему управления. Боеприпас снабдили хвостовой частью с рулями и GPS-наведением. Сама бомба составляет три метра в длину и имеет переменную мощность: от 50 килотонн до мегатонны. Благодаря этому B61-12 сможет одна выполнять миссии, для которых раньше создавались разные типы боеприпасов.

Нести ядерную бомбу, как предполагают журналисты, смогут стратегические бомбардировщики B-52, B-2, а также истребители F-15, F-22 и F-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
B61 ЯБ
F-15
F-16
F-22
F-35
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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