Вьетнамцы для своих войск ПВО выбрали чешскую РЛС

Речь идет о принятой на вооружение вьетнамскими силами ПВО радиолокационном комплексе пассивного наблюдения Vera-NG. Эта система способна обнаруживать на расстоянии свыше 250 км даже американские стратегические бомбардировщики B-2(исполненные по стелс технологии), сообщает портал defence-blog.com.

Почему Вооруженные силы Вьетнама предпочли чешскую РЛС российским аналогам? Комплекс Vera-NG предназначен для пассивного наблюдения, раннего предупреждения и противовоздушной обороны. Он способен вести скрытое трансграничное наблюдение за воздушными целями на большие расстояния, в том числе и за объектами, исполненными по стелс технологии. Его программное обеспечение ELINT (Electronic Intelligence) осуществляет сбор, долгосрочное хранение и анализ информации, полученный в ходе всей эксплуатации комплекса. Органы мониторинга Vera-NG показывают оператору высокопроизводительную тактическую трехмерную геолокацию искомых объектов в реальном времени, обеспечивают надежное отслеживание и идентификацию воздушных, морских подводных и надводных целей.

Комплекс Vera-NG предлагается как в мобильном, так и в стационарном исполнении, что говорит о его универсальности. В состав системы входят 4 станции (1 – центральная и 3 – периферийных). Система позволяет надежно фиксировать цели во всей верхней полусфере на 360 градусов по азимуту, каждая из периферийных станций имеет угол обзора более 120 градусов. Центральная станция действует как вторичная система обработки информации. Обнаружение цели идет в диапазоне частот 50 МГц – 18 ГГц. Одновременно комплекс может вести 200 целей на дальности до 400 км. Vera-NG является пассивной системой слежения, работающей на основе метода фиксации разницы прихода энергетических волн, излучаемых (или отраженных) целью, имеющих известную скорость распространения – TDOA (Time Difference of Arrival). Стоит подчеркнуть, что система пассивного наблюдения незаметна для противорадарных бортовых комплексов современных истребителей, включая авиационные платформы пятого поколения. Компьютер Vera-NG производит идентификацию, расчет координат цели в трех измерениях( азимута, высоты, места), определяет расстояние до нее. Выдает зенитным ракетным системам всю необходимую информацию для поражения обнаруженных целей. От радаров комплекса Vera-NG не могут скрыться даже такие платформы, как F- 22, F-35 и B-2. На работу комплекса не влияют климатические условия и запыленность атмосферы. Против Vera-NG бессильны все известные средства РЭБ.

Кстати, эта система в мобильной версии монтируется на шасси грузового автомобиля «Камаз» с колесной формулой 6 x 6.