Бундесвер ставит крест на крупнейших учениях США в Европе

Бундесвер решил не участвовать в крупнейших учениях США в Европе Defender Europe 2020, об этом сообщает командование вооруженными силами Германии.

Решение связано с «фактической приостановкой» маневра войск США на фоне роста количества инфицированных коронавирусом в Германии. В частности, 250 немецких военнослужащих не будут задействованы в учениях на полигонах Берген-Хон и в Мюнстере (федеральная земля Нижняя Саксония) с 16 по 30 апреля.

Министерство обороны США пока официально не подтвердило приостановку маневров. Разгрузка кораблей с предназначавшимся для учений грузом в Бельгии и Нидерландах, а также дальнейшая переброска американских солдат в воздушные гавани ФРГ продолжены не будут, уточняет агентство AFP.

Ранее в Европейском командовании вооруженных сил США (US European Command, USEUCOM) сообщили, что Пентагон сокращает число задействованных в маневрах военных из-за коронавируса. В НАТО подчеркивали, что учения должны были проходить именно под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса должны были играть подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран — партнеров США. Всего в маневрах предполагалось задействовать 37 тысяч военных, центром проведения объявлялась Германия, но различные операции в рамках этих учений должны были проходить на территории целого ряда государств НАТО (Бельгии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Эстонии, в том числе близ границ РФ с Польшей и странами Балтики).

Учения Defender Europe 20 начались в феврале и должны были продолжаться до июня.