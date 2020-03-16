"Дали время": Турцию попросили очистить трассу в Идлибе

Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе M4 в Идлибе

Российская и турецкая армии начали совместное патрулирование трассы М4. Это было одним из пунктов договоренностей президента России и турецкого лидера, которых они достигли в начале марта. Однако маршрут патрулирования пришлось сократить из-за провокаций боевиков, которые использовали женщин и детей в качестве живого щита для блокирования трассы.

В Идлибе неподконтрольные Турции боевики проводят провокации, используя в качестве живых щитов женщин и детей. В связи с этим была сокращена протяженность маршрута совместного патрулирования России и Турции, сообщает Минобороны РФ.

Первое совместное патрулирование российских и турецких военных в зоне деэскалации Идлиб на участке трассы М4 состоялось в воскресенье, 15 марта. "Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями", - отметили в оборонном ведомстве России.

Там подчеркнули, что "для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве живого щита мирных жителей, в том числе женщин и детей".

Военным пришлось прибегнуть к сокращению маршрута для того, чтобы исключить инциденты, в которых могли бы пострадать мирные жители.

"Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4", - добавили в российском министерстве.

Эта трасса связывает города Латакия и Алеппо. О совместном патрулировании этой дороги ранее договорились глава России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Это стало одной из договоренностей их встречи, которая прошла в Москве 5 марта. Военные двух стран должны были пройти по маршруту от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн-эль-Хавра.

Темой этих переговоров стал вопрос урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. Так, стороны согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, которые помогут решить возникший в начале января конфликт между Турцией и сирийскими правительственными войсками. Договоренности, которых достигли главы государств на двусторонней встрече, предусматривают прекращение боевых действий в этом регионе вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта.

Москва и Анкара подчеркнули, что привержены сохранению сирийского суверенитета. Путин и Эрдоган договорились продолжать борьбу с терроризмом.

Еще одним итогом переговоров стало создание коридора безопасности. На расстоянии 6 км к северу и югу от трассы М4 должно быть произведено полное прекращение огня. Стоит отметить, что эти переговоры были достаточно сложными для обеих сторон и длились по меньшей мере шесть часов. Сначала в течение нескольких часов президенты общались тет-а-тет, а затем разговор продолжился в расширенном составе.

О том, что еще содержится в принятом сторонами документе рассказал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров (трансляция велась на сайте канала «Россия 24»).

В частности, совместное патрулирование стало третьим пунктом договоренностей глав государств. В то же время Россия и Турция напомнили, что не отрекаются от соглашений, которые были приняты ранее. Стороны подтвердили свою приверженность договору о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.

Эта встреча была необходима, так как в последние недели перед переговорами Путина и Эрдогана ситуация в Идлибе накалялась. Как сказал перед началом переговоров Путин: «Ситуация настолько обострилась, что требует нашего личного разговора».

Эрдоган незадолго до этого неоднократно заявлял, что у сирийской правительственной армии есть время до конца февраля, чтобы вывести свои войска из Идлиба. В противном случае, предупреждал турецкий лидер, он развернет там масштабную военную операцию. Все началось после того, как Дамаск начал наступление на террористов в этой провинции. Турецкая сторона была против этих действий. После того, как армия главы Сирии Башара Асада в конце февраля нанесла удар по военным Турции, Анкара объявила о начале в этой провинции операции «Щит весны».

Ангелина Мильченко