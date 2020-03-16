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ТАСС

SpaceX не смогла запустить 60 спутников для обеспечения высокоскоростного интернета

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РН Falcon 9
РН Falcon 9.
Источник изображения: https://twitter.com/spaceflightnow

Старт был прерван буквально за несколько секунд до пуска

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье не смогла запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, предназначенными для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Старт с мыса Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 09:22 по времени восточного побережья США (16:22 мск), однако был прерван буквально за несколько секунд до пуска.

Трансляция велась на сайте SpaceX.

"Стандартный автоматический отбой, вызванный перерывом в поступлении данных во время проверки мощности двигателей. Мы объявим новую дату запуска, как только получим подтверждение наличия такой возможности", - пояснила в своем Twitter компания под руководством Илона Маска.

Первая ступень носителя использовалась ранее четыре раза для вывода аппаратов на околоземную орбиту. Эти пуски состоялись в июле 2018 года, в октябре того же года, в феврале и ноябре 2019 года. Компания планировала снова вернуть ступень, посадив ее в дистанционном режиме на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Каждый спутник весит приблизительно 260 кг и имеет плоскую форму для компактности. Аппараты оснащены бортовыми двигателями, позволяющими сходить с орбиты Земли. SpaceX заверяет, что спутники даже при отказе двигателей будут в автоматическом режиме снижать орбиту и сгорят в плотных слоях атмосферы в период 1-5 лет после истечения срока эксплуатации.

О проекте Starlink

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года.

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США
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SpaceX
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Илон Маск
Проекты
2020-й год
Falcon РН
ИТ
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