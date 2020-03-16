"Послепродажное обслуживание Superjet 100 постепенно улучшается"

Осенью 2016 года российский независимый провайдер услуг ТО ВС из Татарстана — компания "Тулпар Техник" выполнила первую тяжелую форму на самолете Superjet 100. С тех пор роль этого типа ВС в портфеле работ только возрастала. Коммерческий директор "Тулпар Техник" Дмитрий Онянов в интервью "Авиатранспортному обозрению" рассказал, почему было принято решение сделать ставку на Superjet 100, и поделился мнением об уровне послепродажного обслуживания российского самолета.

— Дмитрий Андреевич, вначале расскажите, пожалуйста, сколько нормо-часов выработали специалисты "Тулпар Техник" в прошлом году? Какова динамика этого показателя к уровню 2018 года и какие планы по этому показателю на текущий год?

— У "Тулпар Техник" объем выработанных часов в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, (практически) не изменился. Зафиксирован небольшой рост, в пределах 5%. Это связано в первую очередь с насыщением текущих производственных мощностей в Казани. Физически невозможно обслужить больше авиационной техники — спрос больше, чем наличие производственных площадей.

Планы на 2020 год — сохранить общий объем обслуженной авиационной техники. Нарастить объем нормо-часов задача не стоит.

Около 147 тыс. нормо-часов выработали специалисты "Тулпар Техник" по итогам 2018 года.

— Известно, что "Тулпар Техник" уделяет большое внимание работе с самолетами Superjet 100. Какую долю этот тип занимает в общем объеме вашей производственной деятельности? Вы наращиваете эту долю? Портфель из скольких самолетов Superjet 100 собрали?

— На текущий момент Superjet 100 занимает порядка 40% в объеме заказов на периодическое техническое обслуживание. Точные цифры по портфелю выигранных тендеров на ТО называть не буду. Но с начала января "Тулпар Техник" обслуживает по три самолета Superjet 100 параллельно. Причем следует отметить, что такой график обслуживания сохранится до начала лета, а также возобновится ранней осенью.

— Знаю, что в прошлом году клиентами "Тулпар Техник" стали такие операторы Superjet 100, как Comlux KZ и "Азимут". За счет чего вам удалось привлечь эти авиакомпании?

— Верно, в 2019 г. мы расширили портфель эксплуатантов. Добавились выигранные тендеры "Газпром авиа", "Азимута" и Comlux. Наше основное преимущество — комплекс предлагаемых услуг "ТО + интерьер". Также я уделяю большое внимание оперативности реагирования на вопросы заказчика и отсутствию бюрократических формальностей. Как правило, в 95% случаев мы решаем [возникающие вопросы] в течение того же рабочего дня.

— Объясните, почему все-таки вы решили сделать ставку на Superjet 100?

— Большой рынок ВС в сравнении с другими региональными самолетами (Bombardier и Embraer) на рынке России и СНГ. И перспективы по созданию новых авиакомпаний с этим типом.

"Тулпар Техник" традиционно выступает за раннюю работу с клиентом, с момента заключения LOI (соглашение о намерении; Letter of Intent. — Прим. ATO.ru), чтобы быть в курсе событий. В этом плане "Региональные самолеты" (ранее — ГСС; трансформированы в филиал корпорации "Иркут". — Прим. ATO.ru) работают весьма активно.

— Интересно, а на взгляд "Тулпар Техник", послепродажное обслуживание Superjet 100 улучшается? По каким критериям?

— С точки зрения организации по ТО, послепродажное обслуживание Superjet 100 постепенно улучшается. Улучшилась ситуация с наличием авиационно-технического имущества, комплектность и содержание сервисных бюллетеней приводятся в норму.

Тем не менее мы до сих пор наблюдаем дороговизну специального инструмента и оборудования (при аренде), сыроватость технологий вновь выпускаемых сервисных бюллетеней. Но с точки зрения взаимодействия "Региональные самолеты" принимают все наши замечания и отрабатывают их в режиме онлайн.

— В заключение назовите основные проблемы, мешающих более динамичному развитию индустрии ТО ВС в России?

— На мой взгляд, при росте парка ВС сегмент ТОиР будет развиваться. Сейчас наблюдается нехватка производственных площадей, частично закрываемая зарубежными центрами по ТО.

И у авиакомпаний с финансированием зачастую возникают проблемы. По сути, центр по ТО должен кредитовать авиакомпанию, отправившую самолет на форму. Но в этом случае встает вопрос о финансовой стабильности самой ремонтной организации.

В России не так много авиакомпаний, которые вовремя и в срок платят по своим обязательствам. И эта долговая нагрузка снижает интерес к ремонтной деятельности.

Остальные проблемы: персонал (наличие и компетенции) — особенно в регионах, высокий порог входа (ангар, земля, оборудование), который могут преодолеть только крупные игроки или компании с госучастием.