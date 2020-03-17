О слежении за космической обстановкой рассказал начальник ГЦ РКО

Начальник Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС РФ, расположенного в Подмосковье (Ногинск-9), полковник Сергей Сучков сообщил, что российским военным специалистам, следящим за космическим пространством, в течение только одних суток приходится обрабатывать огромное количество различных измерений, чтобы обеспечить национальную безопасность. «Нам необходимо обрабатывать свыше 200 тыс. различных измерений ежесуточно. По результатам применения, по результатам оценки этих измерений делаются выводы: безопасна ситуация в данный момент либо нет, произошли какие-то изменения в космической обстановке, либо нет», - сказал Сучков 15 марта в эфире телеканала «Звезда».

Ежедневно в составе боевых расчетов на объектах ГЦ РКО несут круглосуточное дежурство более 300 специалистов Космических войск ВКС. Они непрерывно следят за всем, что происходит в ближнем космосе, отслеживают траектории движения иностранных спутников, старты баллистических ракет, контролирует всё, что человек когда-либо запускал в космос. Основная задача Центра - парирование угроз из космоса и в космосе, включая предупреждения об опасных сближениях космических объектов со спутниками российской орбитальной группировки, МКС.

«Мы контролируем все действующие иностранные космические аппараты без исключения, включая самые современные и экспериментальные. Ежедневно анализируем их маневры, изменения конфигурации. Собственно, парирование угроз национальной безопасности России — главная цель нашего Центра. Вторая задача — обеспечение безопасности полетов космических аппаратов. Прежде всего, конечно, МКС. Мы поддерживаем постоянный контакт с Центром управления полетами. Если наши специалисты выявляют угрозы безопасности МКС, мы немедленно сообщаем об этом в ЦУП. Только за 2019-й зафиксировали три опасных сближения космических объектов со станцией», - за день до выступления на телеканале рассказал корреспонденту РИА Новости полковник Сучков.

Он также отметил, что третьей задачей ГЦ является постоянное пополнение каталога космических объектов. На сегодняшний день в нем существует около 20 тыс. записей, каждая из которых включает около полутора тысяч параметров. Все эти объекты наблюдаются в круглосуточном режиме. Специалистам центра ежедневно приходится обрабатывать более 200 тысяч измерений в день. Объем работы колоссальный, но благодаря этому формируется полная картина происходящего на орбите. Естественно, выдержать такую нагрузку под силу не каждому.

«Здесь служат лучшие из лучших в своей области. Прийти сюда просто так и начать работать невозможно. Наши сотрудники главным образом — выпускники Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова. Требования самые высокие: необходимо разбираться в новейших технологиях, космической динамике и других сферах. У нас здесь по-настоящему штучные специалисты», - сообщил начальник ГЦ.

Он также отметил, что Центр тесно сотрудничает с зарубежными коллегами, в частности, с Хьюстоном. Сучков вспомнил два случая, когда из США приходила информация об опасном сближении космических объектов с МКС. Причем речь даже шла об эвакуации экипажа со станции. Однако в обоих случаях специалисты ГЦ РКО не подтвердили выводы американцев и, как показало время, оказались правы. Со временем взаимодействие между космическими ведомствами разных стран становится еще теснее, ведь ежегодно количество объектов на орбите увеличивается, по самым скромным прикидкам, на десять процентов.

8 марта в интервью радио «Эхо Москвы» начальник ГЦ сообщил, что согласно программе развития Россия обновит и модернизирует существующие системы контроля космического пространства до 2025 года. «Новые системы создаются в направлении радиолокационных станций, станций радиотехнического контроля и оптических средств», - отметил он.

По словам Сучкова, обновление каждого средства позволит получать уникальные, особенные параметры космических объектов, в результате чего появится возможность за короткие сроки распознавать космические объекты. В частности, речь идет о распознавании иностранных объектов и занесении их в соответствующий каталог. Незадолго до этого он рассказал, что на территории Крыма ведется строительство одного из объектов контроля космического пространства РФ.

25 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступая в Женеве на конференции по разоружению, заявил, что планы НАТО по выводу оружия в космос приобретают реальные очертания и нужно выработать приемлемые для всех меры по предотвращению силового противостояния в околоземном пространстве. «Всё более реальные очертания приобретают планы США, Франции, да и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос. Убеждены, что ещё не поздно выработать общеприемлемые меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве», - заявил министр.

По его словам, единственным конструктивным предложением на этот счёт, является находящийся на столе конференции по разоружению российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. «На период, пока такой договор будет вырабатываться, стабилизирующую роль призваны сыграть политические обязательства о не размещении первыми оружия в космосе. Эта инициатива уверенно набирает всё больше сторонников», - подчеркнул Лавров.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»