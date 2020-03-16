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Независимое военное обозрение

Турции стало сложнее поддерживать ПНС в Ливии из-за пандемии, вызванной COVID-19

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Инфографика из официальной странички ЛНА в Твиттер
Инфографика из официальной странички ЛНА в Твиттер.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифа Хафтара подвергла артиллерийскому обстрелу боевиков протурецких вооруженных формирований в районе аэропорта Митига и склады с вооружением, боеприпасами и амуницией (поставляемыми из Турции) близ Мисраты. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари. «Есть убитые среди турецких военных в результате этой операции», – подчеркнул он. Из его слов, также, стало известно, что были уничтожены турецкие военные склады. При этом аль-Мисмари заявил, что ЛНА соблюдает договоренности о прекращении огня и применяет артиллерию только в ответ на провокации противника.

По данным представителя ЛНА противник ведет артиллерийский обстрел войск фельдмаршала Хафтара с позиций, расположенных на территории аэропорта Митига. В основном под огонь попала южная часть Триполи, и жертвами обстрелов, в первую очередь, становятся мирные жители и разрушениям подвергаются их дома, городское коммунальное хозяйство и коммуникации. Сообщается также, что вооруженные формирования ПНС и протурецкие наемники превратили аэропорт Митига в свою базу, разместив там артиллерию, системы ПВО, центр управления беспилотниками и военные склады.

В то же время глава признанного Западом Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж объявил о введении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил ливийский новостной портал Al Wasat. В связи с этим закрываются для морских и воздушных сообщений те немногие транспортные узлы, которые остались под контролем ПНС. «В телеобращении к ливийцам Сарадж объявил об «общей мобилизации для противодействия проникновения коронавируса на территорию Ливии», – сообщил портал Al Wasat. Глава ПНС сообщил о выделении 500 млн. ливийских динаров (около $360 млн) «на первостепенные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в Ливии». Впрочем, заявление насчет «телеобращения к ливийцам» явно не соответствует действительности, поскольку правительство Фаиза Сараджа контролирует лишь незначительную часть территории страны. В основном Ливия перешла под управлением парламента и кабинета Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани (чью легитимность Запад не признает), поддерживаемого Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Ливия
Турция
Проекты
БПЛА
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