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Независимое военное обозрение

Российский ОПК предложил перспективное вооружение для борьбы с БПЛА

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

Представители силовых ведомств РФ, зарубежные гости из более десятка стран и специалисты крупных предприятий России, в том числе нефтегазового комплекса, с 10 по 17 марта на полигоне «Кудиново» в Калужской области получили возможность ознакомиться с новейшими российскими разработками, направленными на обнаружение и противодействие противоправному применению беспилотных воздушных судов.

Атаки террористов на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии с применением дронов, нападение беспилотников и уничтожение нефтеперерабатывающих заводов Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребовали расширения направлений разработок по созданию средств защиты от БПЛА.

В России такой технике уделяется большое внимание. Новейшие аппараты, в состав которых входят системы радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления, способны осуществлять обнаружение и нейтрализацию беспилотников без участия человека. Комплексы могут использоваться в полевых и городских условиях с размещением на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений.

Для обнаружения БПЛА с малой отражающей способностью создается новое поколение радаров. С их помощью отслеживаются малоразмерные беспилотники, производимые из различных материалов, имеющих низкую площадь радиолокационного обнаружения, включая пластик, дерево, композиты.

Для противодействия беспилотной технике внедряются эффективные комплексы ПВО, разрабатывается платформа с огнестрельным и радиотехническим вооружением, где сочетание разных типов оружия позволит нейтрализовать угрозу при помощи средств РЭБ или физически уничтожить БПЛА из огнестрельного оружия. В перспективных системах будут использоваться более современные материалы и СВЧ-технологии. Излучение сверхвысоких частот воздействует на цель, уничтожая электронную составляющую. СВЧ-пушка является эффективным и недорогим средством ПВО, но для ее функционирования требуется мощный и компактный генератор.

В настоящее время задачи по противодействию БПЛА выполняют радиолокационные и оптические станции, зенитные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы.


Ирина Дронина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Проекты
БПЛА
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