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РИА Новости

Нарышкин рассказал о партнерских отношениях СВР и ЦРУ

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Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживают "плодотворные партнерские отношения", особенно в борьбе с международным терроризмом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Служба внешней разведки в целом поддерживает очень хорошие плодотворные партнерские отношения с большинством специальных служб, в том числе со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, прежде всего Центральном разведанным управлением", - сказал Нарышкин в интервью японскому корреспонденту Ichiyo Ishikawa, опубликованном в журнале Toyo Keizai (東洋経済).

По его словам, основной акцент партнерского взаимодействия с ЦРУ направлен на борьбу с международным терроризмом.

"И здесь с американскими партнерами, как и с многими другими, в том числе японскими, мы ведем довольно широкие обмены оперативной разведывательной информацией об устремлениях террористических группировок, о персональном составе, руководящем составе, о каналах финансирования, замыслах проведения отдельных террористических акций", - сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что низкий уровень межгосударственных отношений и в целом напряженность в отношениях между двумя государствами не мешает плодотворному взаимодействию по линии спецслужб.

"Это же касается и взаимодействия по линии Федеральной службы безопасности и ЦРУ, ФСБ и Федерального бюро расследований", - сказал глава СВР.

В качестве примера такого сотрудничества он напомнил о помощи спецслужб США по предотвращению теракта в Санкт-Петербурге.

В конце декабря 2019 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Были задержаны двое россиян. Преступление пресекли благодаря данным от коллег из США. Тогда Владимир Путин по телефону поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную информацию.

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Страны
Россия
США
Япония
Персоны
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
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