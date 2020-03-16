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РИА Новости

Американский генерал пожаловался на оснащение ВВС

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Самолет B-52H Stratofortres
Самолет B-52H Stratofortres.
Источник изображения: CC BY 2.0 / US Air Force / Overhead

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американская авиация испытывает кризис, который усилится в 2021 году из-за бюджетных сокращений. Об этом в статье для портала Defense News заявил генерал в отставке Майкл Ло.

По словам военного, предложения по бюджету на следующий год предполагают списание трети парка бомбардировщиков В-1 Lancer, а также отмену программы модернизации модели B-2.

Кроме того, самолет B-52, находящийся на вооружении американских ВВС с 1955 года, требует значительного обновления двигателей и других систем.

Как отмечает Ло, новейший бомбардировщик B-21, который пока еще разрабатывают, сможет усилить американскую авиацию не меньше чем через десять лет.

При этом генерал подчеркнул, что потребность США в бомбардировщиках растет, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
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