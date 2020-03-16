Войти
РИА Новости

Угроза для ВВС США. NI сравнил российские Су-35 с американскими F-35

302
0
0
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Орлов

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой выделил основные преимущества российского истребителя Су-35.

По мнению автора, российский военный самолет представляет угрозу для американских истребителей F-15, F-18 и даже F-35.

В статье указывается, что Су-35 может разгоняться до 1550 миль в час. Истребитель способен нести различные ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", противорадиационные и противокорабельные ракеты, а также несколько бомб с различными системами наведения.

Его преимуществами называются маневренность, которая, по словам автора, превосходит методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения, и вооружение.

В тексте отмечается, что Су-35 оснащен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1 со 150 снарядами и может нести до восьми тонн вооружения на 12 узлах подвески, тогда как новый американский F-22 имеет всего семь точек для размещения оружия.

Автор указывает на востребованность Су-35 в других странах. В частности, он состоит на вооружении у ВВС Китая. Среди потенциальных покупателей называются Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Индонезия не уведомляла РФ об отказе от контракта на Су-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индия
Индонезия
Китай
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
F-15
F-18
F-22
F-35
ГШ-30
Су-35
Проекты
ЯО
Похожие новости
16.03.2020
National Interest назвал российский Су-35 назвали реальной угрозой
16.03.2020
Российский Су-35 сочли реальной угрозой для американских истребителей
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:32
  • 20
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику