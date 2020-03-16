Угроза для ВВС США. NI сравнил российские Су-35 с американскими F-35

МОСКВА, 15 марта/ Радио Sputnik. Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой выделил основные преимущества российского истребителя Су-35.

По мнению автора, российский военный самолет представляет угрозу для американских истребителей F-15, F-18 и даже F-35.

В статье указывается, что Су-35 может разгоняться до 1550 миль в час. Истребитель способен нести различные ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", противорадиационные и противокорабельные ракеты, а также несколько бомб с различными системами наведения.

Его преимуществами называются маневренность, которая, по словам автора, превосходит методы уклонения почти всех существующих истребителей четвертого поколения, и вооружение.

В тексте отмечается, что Су-35 оснащен 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1 со 150 снарядами и может нести до восьми тонн вооружения на 12 узлах подвески, тогда как новый американский F-22 имеет всего семь точек для размещения оружия.

Автор указывает на востребованность Су-35 в других странах. В частности, он состоит на вооружении у ВВС Китая. Среди потенциальных покупателей называются Индонезия, Турция, Египет, Алжир, Индия и ОАЭ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Индонезия не уведомляла РФ об отказе от контракта на Су-35.