Террористы ИГИЛ выпустили директивы по профилактике заболевания коронавирусом

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В сети обсуждается памятка по борьбе с коронавирусом, которая оказалась опубликована на сайтах, подконтрольных боевикам ИГИЛ (запрещено в РФ) и растиражирована в британской прессе. Террористическая организация рассказывает своим представителями о том, как следует действовать, чтобы не заболеть коронавирусом COVID-19.

Речь идёт о так называемых «шариатских профилактических директивах», которые, как утверждается, позволяют снизить риски заражения новым видом коронавируса.

В игиловской памятке – по сути, типичные пункты, которые встречаются и выпусках от официальных медицинских структур по всему миру: чаще мыть руки, причём с мылом, не находиться в местах массового скопления людей, не посещать заражённых регионов. Однако есть и особые. Среди них – «искать защиты у Аллаха, так как болезнь появилась не сама по себе, а по указу свыше».

Для террористов, которые зачастую угрожают расправами с задействованием смертников, призывы к членам своей группировки не посещать мест массового скопления людей, выглядит, по меньшей мере, оригинальным.

Напомним, что на данный момент наибольшее число инфицированных коронавирусом – в Китае, Италии и Иране. Общее число заражённым перевалило за 160 тысяч. ВОЗ несколько суток назад заявила о пандемии COVID-19, хотя ещё пару недель назад чиновники организации заявляли, что ни об эпидемии, ни тем более о пандемии, речи не идёт.