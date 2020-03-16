Войти
Российская газета

National Interest назвал российский Су-35 назвали реальной угрозой

289
0
0
Источник изображения: rg.ru

Американское издание The National Interest объяснило, почему опасен истребитель Су-35.


Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35. По мнению автора, на последнем этапе холодной войны американские истребители в основном имели преимущество перед советскими. Это касается и Су-27, который был принят на вооружение в 1988 году. Но последний производный от него самолет Су-35 представляет реальную угрозу в воздухе.

Истребитель Су-35С, отмечает обозреватель, является второй улучшенной версией Су-27 после Су-35. Он отличается гораздо более агрессивным обликом и напоминает истребитель Eurofighter.

Обозначенный НАТО как "Flanker-E", этот истребитель "поколения 4 ++" зарекомендовал себя очень серьезным противником для таких современных самолетов США, как F-15 Eagle, F/A-18 и даже F-35.

Вооружение Су-35 включает 30-мм пушку ГШ-30-1 со 150 снарядами. Он может нести 8000 полезного груза на двенадцати точках подвески. В их числе различные ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные ракеты, а также несколько бомб с лазерным и спутниковым наведением. Для сравнения, новый F-22 имеет всего четыре точки подвески на своих крыльях и три во внутренних отсеках для оружия.

Два турбореактивных двигателя Сатурн AЛ-41Ф1С обеспечивают Су-35 хорошую маневренность. По своим возможностям уклонения он равен почти всем существующим истребителям четвертого поколения или превосходит их. С максимальной скоростью в 2500 километров в час и потолком 20000 метров, это хорошо вооруженный, быстрый самолет.

Однако угроза со стороны Су-35 заключается не только в том, на что он способен в воздухе. Дело в том, что ВКС России - не единственный оператор этого усовершенствованного самолета, и это может сказаться на балансе сил в различных регионах. Фактически, истребитель изначально был предназначен для экспорта.

Первым покупателем самолета стал Китай. В настоящий момент на вооружении ВВС КНОА двадцать четыре Су-35.

Осенью прошлого года Турция также начала переговоры о покупке тридцати шести Су-35 у России. Этот произошло после ее исключения из программы F-35.

В число потенциальных покупателей Су-35 также включены несколько Алжир, Египет, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя Су-35 является лишь временным, промежуточным истребителем (до принятия на вооружение Су-57) для российских ВКС, он может серьезно помешать достижению превосходства в воздухе во всем мире.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Индия
Китай
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
EF-2000
F-15
F-18
F-22
F-35
ГШ-30
Су-27
Су-35
Су-35С
Компании
Сатурн НПО
Проекты
NATO
Похожие новости
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
20.07.2016
Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
06.05.2013
Лидеры прежние
20.05.2011
С 2025 года ПАК ФА и F-35 станут безальтернативными продуктами на мировом рынке многофункциональных истребителей - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:32
  • 20
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику