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Известия.ru

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М-4 в Идлибе сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями. Об этом сообщили «Известиям» в Минобороны России в воскресенье, 15 марта.

«Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» мирных жителей, в том числе женщин и детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, было принято решение сократить протяженность маршрута.

«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», — заключили в Минобороны.

Ранее 15 марта сообщалось, что российские военные полицейские прибыли к месту сбора с турецкими военнослужащими для начала совместного патрулирования трассы М-4. Руководил операцией совместный координационный центр, который начал свою работу накануне, 14 марта.

Трасса М-4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения и стать гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.

Одной из договоренностей стало установление режима прекращения огня с 6 марта. Впоследствии российская сторона заявила о нарушении со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако турецкие военные подобных инцидентов не зафиксировали.

После встречи двух лидеров стороны провели ряд переговоров, которые как в Москве, так и в Анкаре назвали «конструктивными», нацеленными на установление мира и стабильности в регионе.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

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