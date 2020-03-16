Войти
bmpd.livejournal.com

Завод "Пензадизельмаш" займется производством судовых дизельных двигателей

310
0
0

Как сообщило правительство Пензенской области, 12 марта 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании Ассоциации промышленников Пензенской области. Заседание прошло на заводе АО "Пенздизельмаш", который проходит модернизацию на принципах бережливого производства.

"Пензадизельмаш" (входит в группу компаний "Трансмашхолдинг" - ТМХ) работает уже более 50 лет и специализируется на производстве дизельных двигателей для маневровых тепловозов. В планах - строительство дизелей для судостроения, а также капремонт двигателей.

Изготовление тепловозного дизель-генератора типа 1-ПДГ4Д мощностью 1350 л.с. на АО "Пензадизельмаш" (входит в группу компаний "Трансмашхолдинг"). Пенза, 12.03.2020 (с) правительство Пензенской области / pnzreg.ru

На предприятии реализуется программа технического перевооружения с использованием механизмов федеральной поддержки. Она включает реконструкцию нескольких цехов, приобретение и установку современного высокотехнологичного оборудования.

Общий объем финансирования модернизации производства в 2018-2021 годах составит 1,5 миллиарда рублей. Реализация мероприятий программы позволит переоснастить материально-техническую базу и перейти на качественно новый уровень производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
2020-й год
Бережливое производство
Похожие новости
02.10.2019
Интервью с генеральным директором АО "НИИ Вектор" Сергеем Скорых
13.05.2016
«Наверстать все то, что не делалось 20–25 лет»
01.10.2015
«Калашников» открыл крупнейшую в России Lean-лабораторию
30.01.2013
Итоги и планы ОАК 2012-2013
23.11.2011
На Пермском моторном заводе готовят менеджеров мирового стандарта
13.09.2011
Новый объект ОАО "УМПО" прошел госэкспертизу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:32
  • 20
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику