Завод "Пензадизельмаш" займется производством судовых дизельных двигателей

Как сообщило правительство Пензенской области, 12 марта 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании Ассоциации промышленников Пензенской области. Заседание прошло на заводе АО "Пенздизельмаш", который проходит модернизацию на принципах бережливого производства.

"Пензадизельмаш" (входит в группу компаний "Трансмашхолдинг" - ТМХ) работает уже более 50 лет и специализируется на производстве дизельных двигателей для маневровых тепловозов. В планах - строительство дизелей для судостроения, а также капремонт двигателей.

Изготовление тепловозного дизель-генератора типа 1-ПДГ4Д мощностью 1350 л.с. на АО "Пензадизельмаш" (входит в группу компаний "Трансмашхолдинг"). Пенза, 12.03.2020 (с) правительство Пензенской области / pnzreg.ru

На предприятии реализуется программа технического перевооружения с использованием механизмов федеральной поддержки. Она включает реконструкцию нескольких цехов, приобретение и установку современного высокотехнологичного оборудования.

Общий объем финансирования модернизации производства в 2018-2021 годах составит 1,5 миллиарда рублей. Реализация мероприятий программы позволит переоснастить материально-техническую базу и перейти на качественно новый уровень производства.