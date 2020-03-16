Войти
bmpd.livejournal.com

Филиппины закупают японские радиолокационные станции

242
0
0

Как сообщили филиппинские СМИ, министерство национальной обороны Филиппин выбрало японские наземные радиолокационные станции обнаружения воздушных целей для закупки для модернизации системы контроля воздушного пространства ВВС Филиппин. Ршение о присуждении контракта японской корпорации Mitsubishi Electric Corporation (входящей в состав группы Mitsubishi) стоимостью 5,5 млрд филиппинских песо (около 103 млн долл) было принято 4 марта, сам контракт должен быть подписан на межправительственной основе в течении 60 дней.

Антенная система приобретаемой Филиппинами наземной радиолокационной станции обнаружения воздушных целей J/FPS-3МЕ производства японской корпорации Mitsubishi Electric Corporation (с) Mitsubishi Electric Corporation

ВВС Филиппин должны получить три станционарных радиолокационных комплекса предложенного Mitsubishi Electric модифицированного варианта J/FPS-3МЕ японской наземной РЛС обнаружения воздушных целей J/FPS-3 двухантенного типа с АФАР, а также один подвижный радиолокационный комплекс на основе РЛС J/TPS-P14ME - варианта японской РЛС J/TPS-P14 войсковой ПВО. Поставки будут осуществляться со второй половины 2021 года по 2022 год.

Радиолокационный комплекс J/FPS-3 был разработан Mitsubishi Electric совместно с исследовательскими организациями министерства обороны Японии, и с 1995 по 2001 годы ВВС Сил самообороны Японии развернули семь наземных стационарных радиолокационных постов с этими РЛС. В 2008-2009 годах все семь станций J/FPS-3 ВВС Сил самообороны Японии прошли модернизацию до уровня J/FPS-3 Kai, на основе данной модернизации и создан экспортный вариант станции J/FPS-3МЕ. Хотя РЛС семейства J/FPS-3 уже не являются наиболее современным типом японской РЛС ПВО, однако последующие принятые на вооружение типы японских РЛС данного назначения (J/FPS-4, J/FPS-5 и J/FPS-7) являются стационарными комплексами весьма большого размера и высокой стоимости.

Подвижный (возимый) контейнеризированный радиолокационный комплекс J/FPS-Р14 с антенной с ПФАР поставлялся Mitsubishi Electric Сухопутным войскам Сил самообороны Японии с 1988 года и тоже не является новейшей системой, хотя и остается основным средством обнаружения воздушных целей в дивизионах японской войсковой ПВО.

Данный контракт на поставку японских РЛС ПВО Филиппинам имеет исторические значение, поскольку станет фактически первым случаем значительного прямого экспорта японской продукции военного назначения после отмены правительством Японии в 2014 году запрета на оборонные продажи за рубеж.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Япония
Компании
KAI
Mitsubishi Electric
Проекты
АФАР
Похожие новости
21.09.2016
Великий китайский арсенал
20.05.2014
Китайские системы вооружений, которых должна бояться Америка ("The National Interest", США)
20.03.2014
Перспективные планы по развитию ВВС Японии
10.03.2011
Сделано в Японии
14.07.2010
Индонезия начала сомневаться в программе истребителя KFX/Boramae
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:32
  • 20
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику