Филиппины закупают японские радиолокационные станции

Как сообщили филиппинские СМИ, министерство национальной обороны Филиппин выбрало японские наземные радиолокационные станции обнаружения воздушных целей для закупки для модернизации системы контроля воздушного пространства ВВС Филиппин. Ршение о присуждении контракта японской корпорации Mitsubishi Electric Corporation (входящей в состав группы Mitsubishi) стоимостью 5,5 млрд филиппинских песо (около 103 млн долл) было принято 4 марта, сам контракт должен быть подписан на межправительственной основе в течении 60 дней.

Антенная система приобретаемой Филиппинами наземной радиолокационной станции обнаружения воздушных целей J/FPS-3МЕ производства японской корпорации Mitsubishi Electric Corporation (с) Mitsubishi Electric Corporation

ВВС Филиппин должны получить три станционарных радиолокационных комплекса предложенного Mitsubishi Electric модифицированного варианта J/FPS-3МЕ японской наземной РЛС обнаружения воздушных целей J/FPS-3 двухантенного типа с АФАР, а также один подвижный радиолокационный комплекс на основе РЛС J/TPS-P14ME - варианта японской РЛС J/TPS-P14 войсковой ПВО. Поставки будут осуществляться со второй половины 2021 года по 2022 год.

Радиолокационный комплекс J/FPS-3 был разработан Mitsubishi Electric совместно с исследовательскими организациями министерства обороны Японии, и с 1995 по 2001 годы ВВС Сил самообороны Японии развернули семь наземных стационарных радиолокационных постов с этими РЛС. В 2008-2009 годах все семь станций J/FPS-3 ВВС Сил самообороны Японии прошли модернизацию до уровня J/FPS-3 Kai, на основе данной модернизации и создан экспортный вариант станции J/FPS-3МЕ. Хотя РЛС семейства J/FPS-3 уже не являются наиболее современным типом японской РЛС ПВО, однако последующие принятые на вооружение типы японских РЛС данного назначения (J/FPS-4, J/FPS-5 и J/FPS-7) являются стационарными комплексами весьма большого размера и высокой стоимости.

Подвижный (возимый) контейнеризированный радиолокационный комплекс J/FPS-Р14 с антенной с ПФАР поставлялся Mitsubishi Electric Сухопутным войскам Сил самообороны Японии с 1988 года и тоже не является новейшей системой, хотя и остается основным средством обнаружения воздушных целей в дивизионах японской войсковой ПВО.

Данный контракт на поставку японских РЛС ПВО Филиппинам имеет исторические значение, поскольку станет фактически первым случаем значительного прямого экспорта японской продукции военного назначения после отмены правительством Японии в 2014 году запрета на оборонные продажи за рубеж.