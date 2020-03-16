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За убийство иранских генералов достается натовским базам в Ираке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Самолеты ВВС Великобритании при содействии американской авиации ликвидировали высокопоставленного иранского генерала, сообщает арабское издание «аль-Айн».

Удар был нанесен по иранской военной базе на территории Ирака, куда несколько дней назад прибыл из Тегерана генерал Сиаманд Машхадани. Погибший был одним из самых доверенных подчиненных убитого в начале текущего года генерала Касема Сулеймани. Он возглавлял одно из формирований «Корпуса стражей исламской революции».

В свою очередь, еще раз была атакована американская военная база Таджи в Ираке. Всего было выпущено около дюжины ракет.

Пока нет никакой информации о потерях. Ранее данный объект подвергался аналогичной атаке, тогда погибло трое американских солдат и один военнослужащий Великобритании.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность, тем не менее, местные источники сообщают, что за нападением стоит ливанское движение «Хезболла». Данная атака могла стать ответом за убийство иранского генерала, британскими и американскими самолетами.

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
Ливан
США
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