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С приходом коронавируса в Европе наступил «мир»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командование германской армии - бундесвера объявило о решении выйти из антироссийских учений НАТО Defender Europe 20.

Из-за распространения коронавируса германские военнослужащие не будут задействованы в маневрах.

Учения Defender Europe 20 начались в феврале и должны были продолжаться до июня. Они являются самой масштабной тренировкой по переброске американских войск из США в Европу за последние 25 лет.

Основным местом проведения учений являются полигоны на территории Польши и Германии. Техника для участвующих в учениях американских бронетанковых бригад разгружается в портах Бельгии, Голландии и Германии или расконсервируется со складов в Бельгии и Германии. Дальше эту технику и вооружения перевозят по территории Германии по дорогам конвоями к местам проведения учений на полигонах в Германии и Польше.

Логистику этих перевозок обеспечивали 1500 германских военнослужащих. Планировалось до 100 железнодорожных перевозок эшелонами к месту учений и до 50 дней перевозок колоннами по дорогам. Эта задача на сегодняшний день выполнена лишь частично.

Eadaily пишет, что выход бундесвера из учений Defender Europe 20 означает остановку всей линии поставок военной техники и вооружений на учения. По сообщению информационного агентства AFP, дальнейшая переброска американских солдат на учения из США через аэропорты Германии остановлена. Это означает фактическое свертывание учений.

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Бельгия
Германия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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