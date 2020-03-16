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Российская газета

Фото: истребитель США примерил новейшую ядерную бомбу

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Источник изображения: U.S. Military/Wikimedia.org

На авиабазу ВВС США Эглин в Неваде прилетел истребитель F-15 Strike Eagle, участвующий в программе испытаний новейшей термоядерной бомбы B-61-12. Самолет сопровождали два истребителя F-16.

Системы доставки ядерного оружия ВВС США тестируют на полигоне Тонопа неподалеку от авиабазы, пишет The Drive. Ранее там уже сбрасывали B61-12 - с борта стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, однако те испытания проходили в рамках строгой секретности и с другого аэродрома, Неллис.

Возможно, прибытие истребителя с новейшим ядерным оружием на Эглин связано с тем, что в эти дни на авиабазе проходят международные учения Red Flag с участием летчиков из Германии, Испании и Италии. Американцы решили похвастаться новинкой перед союзниками по НАТО.

Термоядерная бомба B61-12 отличается от предшественниц новой системой управления: трехметровый сигарообразный боеприпас избавили от парашюта, снабдив взамен новой хвостовой частью с рулями и GPS-наведением - по мнению Пентагона, это значительно повысит точность бомбы. Другая особенность оружия - переменная мощность: от 50 килотонн до мегатонны. Таким образом новая бомба сможет выполнять все миссии, для которых раньше создавались разные типы боеприпасов.


Антон Валагин

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Страны
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B-2 Spirit
B61 ЯБ
F-15
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