Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Российские комплексы РЭБ на Донбассе по данным СММ ОБСЕ

Очередной Отчет СММ [Специальной мониторинговой миссии] ОБСЕ [на Украине] №60/20 от 12 марта 2020 г.: 10 марта БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РБ-341В "Леер-3" - 1 ед., Р-934Б "Синица" - 1 ед., РБ-636 "Свет-КУ" - 1 ед.) на територрии объекта на южной околице Луганска (за границами зоны безопасности).

Фотография из Отчета ОБСЕ №40/20.

Р-330Ж "Житель"

Р-934Б "Синица" или Р-934БМВ

РБ-636 "Свет-КУ"