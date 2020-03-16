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Российские комплексы РЭБ на Донбассе по данным СММ ОБСЕ

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Российские комплексы РЭБ на Донбассе по данным СММ ОБСЕ

Очередной Отчет СММ [Специальной мониторинговой миссии] ОБСЕ [на Украине] №60/20 от 12 марта 2020 г.: 10 марта БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РБ-341В "Леер-3" - 1 ед., Р-934Б "Синица" - 1 ед., РБ-636 "Свет-КУ" - 1 ед.) на територрии объекта на южной околице Луганска (за границами зоны безопасности).

Фотография из Отчета ОБСЕ №40/20.

Р-330Ж "Житель"

Р-934Б "Синица" или Р-934БМВ

РБ-636 "Свет-КУ"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Борисоглебск-2
Леер-3
Свет РЭБ
Проекты
2020-й год
БПЛА
ОБСЕ
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