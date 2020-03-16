Ким Чен Ын провел соревнования артиллерийских корпусов

СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг руководил соревнованиями артиллерийских корпусов Корейской народной армии, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Учения такого плана проходят в КНДР в виде соревнования между подразделениями. Артиллерийские корпуса выступают по очереди, поражая цель из орудий разных калибров, после чего сравнивается точность и время выполнения боевой задачи.

Как отметило агентство, лидер страны "неустанно" контролирует ход различный военных учений, чтобы "укрепить обороноспособность страны и чтобы вся армия отметила 75-летие основания славной Трудовой партии Кореи (ТПК) блестящими успехами".

По информации ЦТАК, Ким Чен Ын также заявил, что "современная война - есть война артиллерии, и подготовка артиллерии к бою - подготовка народной армии к бою". Он похвалил боевой энтузиазм артиллеристов, учитывая, что учения были организованы внезапно, и наказал впредь часто организовать состязания между корпусами из-за эффективности этой формы, приближенной к настоящему бою.

ТПК исполнится 75 лет с момента основания в октябре.