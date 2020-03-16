Берегись, Америка: Китай теперь летает на российских истребителях Су-35 (The National Interest, США)

Принятие на вооружение истребителей Су-35 существенно повысило возможности ВВС Китая и усугубило проблемы, с которыми вооруженные силы США могут столкнуться в случае начала войны, уверен эксперт. Эти самолеты, по всей видимости, являются самыми мощными и эффективными истребителями ВВС Китая.

Это существенное повышение потенциала ВВС Китая

Истребители Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е) поступили на вооружение военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая, о чем сообщило Министерство обороны Китая. Эти многоцелевые сверхманевренные истребители четвертого поколения существенно повышают возможности ВВС Китая, которые будут активно использовать их для проведения операций над Южно-Китайским морем.

"Су-35 - это многоцелевой истребитель, способный вести воздушный бой и наносить высокоточные удары по наземным и надводным целям, - сказал полковник У Цянь (Wu Qian), руководитель Информационного управления Министерства национальной обороны Китая, во время пресс-конференции 26 апреля 2018 года. - В настоящее время авиационные подразделения ВВС Народно-освободительной армии Китая вооружены истребителями Су-35".

Истребители Су-35, которые уже были приняты на вооружение, существенно повысят возможности китайских сил в проведении операций над Южно-Китайским морем и Тайваньским проливом. Действительно, последние несколько дней Китай проводит военные учения в районе, расположенном рядом с Тайванем, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией. "Недавно военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая отправили самолеты различных типов для проведения учений с боевой стрельбой в воздушном пространстве над морем, чтобы еще больше повысить потенциал защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая, - сказал У. - Остров, вокруг которого военные самолеты армии Китая осуществляли патрулирование, - это, конечно, китайский остров Тайвань".

У предупредил, что китайские власти примут меры, если Тайвань попытается формально объявить о своей независимости. "Серия мер, которые мы приняли, направлена на силы "независимости Тайваня" и их деятельность и призваны защитить благополучие жителей Тайваня, которому угрожает тайное движение за независимость Тайваня, - продолжил он. - Если силы "независимости Тайваня" продолжат свою безрассудную деятельность, мы примем дальнейшие меры".

Истребители Су-35 могут сыграть заметную роль в попытках Китая подчинить Тайвань. Эти самолеты, по всей видимости, являются самыми мощными и эффективными истребителями ВВС Китая, не считая китайских малозаметных истребителей Chengdu J-20, которые пока нельзя назвать полностью боеготовыми. В частности, если истребители Су-35 оснастить ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности, такими как ракеты PL-15, их можно будет использовать для проведения атак на американские самолеты для дозаправки в воздухе и другие самолеты поддержки, такие как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS, которые играют ключевую роль в проведении воздушных операций над Тихим океаном.

"Ракеты PL-15 могут поступить на вооружение в течение 2018 года, и высокопоставленные офицеры ВВС США уже назвали их поводом для серьезной тревоги - об этом в 2015 году сказал генерал Хок Карлайл (Hawk Carlisle), который тогда был главой командования военной авиации США, - написал военный аналитик Дуг Барри (Doug Barrie) в статье для онлайн-издания War on the Rocks. - Максимальная дальность PL-15 может составлять порядка 200 километров, и, по слухам, эти ракеты оснащены усовершенствованными головками самонаведения, использующими активные радары электронного сканирования. Максимальная дальность - это то расстояние, которое ракета может преодолеть при оптимизированной траектории, не требующей маневров, и израсходовав почти всю энергию к концу полета. Но учитывая, что ракеты класса PL-15 зачастую используются для поражения боевых самолетов сходного класса, их фактическая дальность поражения при нанесении удара по маневрирующей цели намного меньше, хотя она все равно превышает дальность нынешнего западного поколения твердотопливных ракет средней дальности. Одним из ограничений некоторых из современных управляемых снарядов класса "воздух-воздух" является то, что вероятность успешного поражения существенно снижается, если речь идет о маневрирующей цели. Так происходит, потому что ракета стремительно теряет энергию, когда она поворачивает, чтобы сблизиться с самолетом, создающим угрозу".

Еще более опасную ракету, по некоторым данным, установили на истребитель, который представляет собой модифицированный вариант китайского истребителя J-16, который в некотором смысле сравним с Су-35 по своим возможностям. Однако у Су-35 все равно есть масса преимуществ перед китайским J-16. "Ракета класса воздух-воздух еще большей дальности находится на финальных стадиях разработки, - написал Барри. - В конце 2016 года в интернете появились фотографии истребителя Shenyang J-16, оснащенного двумя большими ракетами. Внешний вид этих ракет указывал на то, что это были ракеты класса воздух-воздух очень большой дальности, до 400 километров, и что их можно использовать для нанесения ударов по танкерам, самолетам дальнего радиолокационного обнаружения воздушных целей, самолетам наведения, самолетам разведки, наблюдения и рекогносцировки на очень больших расстояниях от цели".

Таким образом, принятие на вооружение истребителей Су-35 существенно повышает возможности ВВС Китая и усугубляет проблемы, с которыми вооруженные силы Соединенных Штатов могут столкнуться в случае начала войны.