"Наверху неспокойно": репортаж из "мозгового центра" Космических войск

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Андрей Коц. С запуска первого искусственного спутника Земли прошло более 60 лет. За это время человечество успело изрядно замусорить орбиту. Сегодня в околоземном пространстве неуправляемо дрейфуют до 300 тысяч рукотворных объектов — от обрывков фольги до неработающих спутников. Многие из них представляют реальную опасность для действующих аппаратов. За такими постоянно наблюдают. Скорости там настолько высокие, что даже простая гайка может уничтожить спутник. Корреспондент РИА Новости побывал в Главном центре разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС и выяснил, как российские военные следят за порядком "наверху".

Дневальные по орбите

Отправляясь в подмосковное Дуброво, представляешь себе картины из фантастического фильма. Циклопические тарелки РЛС, направленные в небо, антенные поля до горизонта, купола обсерваторий с мощными телескопами. Но внешне ГЦ РКО мало отличается от обычной воинской части. Те же казармы и плац, солдаты-срочники, снующие между зданиями.

Однако первое впечатление обманчиво. Значение Центра для государственной безопасности колоссально, ведь именно сюда стекается информация с десятков объектов, развернутых по всей стране и в ближнем зарубежье. И именно здесь высококлассные специалисты ежедневно перелопачивают огромные массивы данных о происходящем на орбите.

Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Вся информация поступает на командный пункт — зал с двумя рядами столов и большим экраном на стене с картой Земли. Сейчас ее прорезает наискосок зеленая линия — орбита космического аппарата "Заря", который, судя по изображению, пролетает где-то над Тихим океаном. За столами — офицеры дежурного расчета: командир, его помощник и инженер. График работы каждой смены — сутки через трое. Держат вахту, 24 часа не смыкая глаз. Эта тройка руководит дежурными расчетами всех воинских частей, действующих в интересах космической разведки. В прямом подчинении смены — порядка 300 человек по всей стране.

— Первый — двенадцатому. Выявлен маневр иностранного космического аппарата в 11:30, международный номер 15045001. Доклад окончил, — сообщает командиру помощник.

Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

— Доклад принял. Двенадцатый — первому: организовать работу по определению цели маневра космического аппарата и изменению орбитальных параметров, — приказывает командир.

— Двенадцатый, есть.

— Товарищ полковник, докладывает двенадцатый. В 11.30 выявлен маневр иностранного космического аппарата с международным номером 15045001. Цель маневра выясняется, — докладывает командир начальнику ГЦ РКО полковнику Виктору Сучкову.

— Доклад принял. Подготовить и представить донесение по обнаружению маневра, спланировать работу средств, вызвать группу анализа и организовать работу по выявлению целей маневра. Результаты доложить, — спокойно распоряжается Сучков.

Спутниковая зависимость

Вскоре выясняется, что иностранный спутник изменил положение, чтобы поддержать рабочую орбиту. На объекты в ближнем космосе действует масса факторов, в числе которых сила притяжения Земли и солнечный ветер. Космические аппараты вынуждены время от времени корректировать траекторию. По словам офицеров командного пункта, подобные "телодвижения" они отслеживают всегда.

Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Вместе с тем по поведению орбитальной группировки вероятного противника можно много чего узнать о его намерениях. Сегодня армии развитых государств тесно завязаны на спутники. Именно в космосе сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. На орбите дежурят около тысячи иностранных космических аппаратов военного и двойного назначения.

Анализ их маневров позволяет, например, с высокой точностью спрогнозировать время начала первого массированного ракетно-авиационного удара в рамках воздушной наступательной операции. Аналитики ГЦ РКО отслеживают перестроение спутников в пространстве, их концентрацию над определенными участками воды и суши, периодичность, с которой те пролетают над какой-либо местностью, их количество. Если зачастили куда-то — значит, усилили разведку на этом направлении. Специалисту нетрудно предугадать, что последует за этими, на первый взгляд, хаотичными движениями.

Штучные специалисты

"Мы контролируем все действующие иностранные космические аппараты без исключения, включая самые современные и экспериментальные, — рассказывает РИА Новости начальник ГЦ РКО полковник Виктор Сучков. — Ежедневно анализируем их маневры, изменения конфигурации. Собственно, парирование угроз национальной безопасности России — главная цель нашего Центра. Вторая задача — обеспечение безопасности полетов космических аппаратов. Прежде всего, конечно, МКС. Мы поддерживаем постоянный контакт с Центром управления полетами. Если наши специалисты выявляют угрозы безопасности МКС, мы немедленно сообщаем об этом в ЦУП. Только за 2019-й зафиксировали три опасных сближения космических объектов со станцией".

Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Наконец, третья задача — постоянное пополнение каталога космических объектов. На сегодняшний день там порядка 20 тысяч записей, у каждой из которых около полутора тысяч параметров. Все эти объекты наблюдаются в круглосуточном режиме. Специалистам центра приходится обрабатывать более 200 тысяч измерений в день. Объем работы колоссальный, но благодаря этому формируется полная картина происходящего на орбите. Естественно, выдержать такую нагрузку под силу не каждому.

"Здесь служат лучшие из лучших в своей области, — рассказывает Сучков. — Прийти сюда просто так и начать работать невозможно. Наши сотрудники главным образом — выпускники Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова. Требования самые высокие: необходимо разбираться в новейших технологиях, космической динамике и других сферах. У нас здесь по-настоящему штучные специалисты".

Корабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС Источник изображения: © NASA

Центр тесно сотрудничает с зарубежными коллегами — в частности, с Хьюстоном. Сучков вспомнил два случая, когда из США приходила информация об опасном сближении космических объектов с МКС. Причем речь даже шла об эвакуации экипажа со станции. Однако в обоих случаях специалисты ГЦ РКО не подтвердили выводы американцев и, как показало время, оказались правы. Со временем взаимодействие между космическими ведомствами разных стран становится еще теснее, ведь ежегодно количество объектов на орбите увеличивается, по самым скромным прикидкам, на десять процентов.