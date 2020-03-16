Мягкая сила

Зачем девушек учат стрелять из огнеметов

Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Легкий макияж, аккуратный маникюр и длинные, собранные в тугой пучок волосы — молодая курсантка берет в руки реактивный пехотный огнемет и отработанным движением крепит к нему пусковое устройство. На полигоне Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Костроме девушек учат не только стрелять и управлять сложной боевой техникой, но и выживать на зараженной местности.

О женщинах в погонах, их оружии и войне с радиацией — в репортаже РИА Новости.

«Это вам не калашников»!

На первый взгляд, полигон академии РХБЗ выглядит вполне обычно для военных вузов — воронки, траншеи, укрепления, бойцы, стволы и мишени. То, что по полю, грамотно прикрывая друг друга, короткими перебежками передвигаются не мужчины, а девушки, замечаешь не сразу.

«Все на позицию, цель — долговременная огневая точка, дистанция — двести метров», — командует руководитель стрельб. На огневой рубеж, пригнувшись, выбегают несколько военнослужащих в боевой экипировке «Ратник» и защитных шлемах. В руках — автоматы Калашникова, за спинами — рюкзаки с реактивными пехотными огнеметами РПО-ПДМ-А «Приз».

Стрельба из реактивного пехотного огнемета Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Курсантки деловито распаковывают массивные трубы огнеметов, присоединяют пусковые устройства и старательно наводят оружие на приземистые бетонные укрытия в дальнем углу стрельбища, едва различимые невооруженным глазом.

«Курсант Панова, цель вижу, к стрельбе готова», — докладывает наставнику первая. «Выстрел!» — раздается оглушительный залп, пара зажигательных зарядов улетают вдаль, и через пару секунд два дота накрываются дымом и огнем, во все стороны летят комья земли, куски деревянных досок. Обе мишени поражены, упражнение выполнено на «отлично».

Пораженные цели Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

К столь мощному оружию, как пехотные огнеметы, курсанток допускают лишь к третьему курсу. «Ощущения непередаваемые, — признается одна из курсанток. — Прежде чем взять огнемет в руки, пришлось изучить матчасть, отработать стрельбу в электронном тире.

Постановка задачи курсантам Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Кроме того, каждый раз нужно настраиваться морально и психологически — ведь стрелять из огнемета гораздо сложнее, чем, к примеру, из автомата».

Мечты и реальность

В ответ на вопрос о том, что подтолкнуло связать жизнь с армией, каждая девушка рассказывает свою маленькую историю. Так, семнадцатилетняя Ольга Сорокина продолжает династию военных. «Отец служил в Вооруженных силах, я жила в военных городках и с детства хотела пойти по его стопам, — говорит курсантка. — В школе всегда нравилась химия, поэтому в итоге поступила именно в академию РХБЗ. Очень помогла учеба в кадетском корпусе».

Выход курсантов на позиции для стрельбы Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Тяготы и лишения воинской службы она упоминает с улыбкой. Да, сначала было сложно, постепенно освоилась.

«Нелегко было втягиваться в армейскую жизнь, особенно трудно давалась физподготовка, — вспоминает девушка. — Самым непростым для меня был курс молодого бойца, когда приходилось таскать на себе тяжелые баулы, средства защиты, автомат. Но стрелять научилась быстро, результаты у меня сейчас хорошие».

Курсантка второго курса Екатерина Колмакова мечтала о погонах еще с детства. С пятого класса — участник движения «Юнармия». К окончанию школы четко понимала, что военная служба — ее главное призвание. А поскольку увлекалась химией и биологией, подала документы в академию РХБЗ.

По словам девушки, к службе привыкла довольно быстро, особых неудобств от строгого распорядка, постоянных тренировок и жизни по уставу не испытывает.

Коридор в жилом корпусе академии РХБЗ Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Жилые помещения академии РХБЗ Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

С одними однокурсницами подружилась, с другими — нашла общий язык. «Когда мы сюда пришли, все понимали, что жить придется вместе, как в общаге, поэтому были готовы”, — объясняет Екатерина.

Впрочем, с точки зрения быта у девушек в академии есть определенные привилегии. Курсанты живут в кубриках казарменного типа на семь-десять человек, а курсантки — в достаточно комфортных четырехместных номерах с собственной кухней и душевыми комнатами.

Полное очищение

На полигоне девушек учат не только стрелять из огнеметов, но и обрабатывать людей и технику дезактивирующими химическими средствами. По сути, это целая спецоперация.

Дезинфекция гражданского населения Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Лабораторные исследования проб Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Передача проб в передвижную лабораторию Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

По легенде учений в сектор заражения попали несколько десятков гражданских. Их эвакуировали из опасной зоны на автобусах и доставили к месту дезинфекции. Здесь развернули площадки спецобработки.

Девушки в комплектах химической защиты и респираторах берут у «зараженных» биологические пробы, затем — санитарная дезинфекция. Пробы отправляют в мобильную лабораторию, где химики быстро выдают заключение о применении того или иного антидота.

Для дезинфекции боевой техники и оборудования в войсках РХБЗ имеются универсальные тепловые машины УТМ-80М, комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта и машины КДА, а также тепловые машины специальной обработки ТМС-65У.

Примечательно, что управлять этой тяжелой и непростой техникой обучают всех курсанток без исключения. Скидок на женственность нет.

Любая сможет при необходимости сесть за руль КамАЗа или «Урала», подняться на высоту более десяти метров в кабине тепловой машины или разобраться с оборудованием ТМС-65У.

Санитарная обработка военной техники Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Дезинфекция военной техники Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Работа универсальной тепловой машины Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

К слову, в деле она выглядит эффектно. На поворотной платформе тягача установлен авиационный турбореактивный двигатель. Мощный поток дезинфицирующего вещества смывает с бронетранспортеров и грузовиков все, кроме краски. Кроме того, ТМС-65У ставят маскировку — эта машина способна за считанные минуты задымить несколько гектаров.

«Поблажек нет»

Прежде чем приступить к тренировкам на полигоне, курсантки долго изучают теорию, готовятся. Помимо учебных классов, в вузе есть лаборатории для практических занятий, исследований, химических опытов и экспериментов.

Учебный класс академии РХБЗ Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

В учебной лаборатории академии РХБЗ Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Для женщин академию открыли совсем недавно — три года назад. Число мест пока ограничено: всего в вузе более тысячи курсантов и среди них только 45 девушек. По словам преподавателей, конкурс очень высокий: если для молодых людей — три-четыре человека на место, то для девушек — около десяти.

Учатся девушки в одних аудитория с парнями, программа общая. Выпускникам присваивают звания лейтенантов и выдают государственные дипломы. Офицеры-преподаватели отмечают, что подавляющее большинство курсантов, а тем более девушек, выбирают академию РХБЗ осознанно, хотя и по разным причинам.

Курсанты Военной академии РХБЗ во время занятия Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

«К нам и ребятам преподаватели относятся одинаково, разницы не чувствуем, — рассказывает Екатерина. — Скидок слабому полу обычно не дают. Хотя, вообще, это зависит от конкретного человека: есть те, кто готов на какие-то поблажки, а кто-то категорически против этого. Сами мы в снисходительном отношении не нуждаемся и несем службу наравне с мужчинами».

Занятия с роботизированной техникой Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Но от некоторых обязанностей девушек все же освободили: они не ходят в суточные наряды, не стоят в карауле и не заступают дневальными.

Досуг курсантки проводят не так, как большинство сверстниц на «гражданке». Пользоваться соцсетями тут строго запрещено. Мобильные телефоны разрешены только самые простые, кнопочные, без интернета и фотокамер — жесткое требование режима секретности.

Когда у девушек появляется свободное время, они в основном посвящают его спорту, творчеству и художественной самодеятельности. Некоторые участвуют в спортивных сборах, выступают в армейском КВН.

Николай Протопопов