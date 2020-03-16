Япония намерена обзавестись собственным гиперзвуковым оружием

Минобороны Японии представило план по исследованию и развитию сферы гиперзвуковых вооружений.

Разработки будут вестись по двум основным направлениям: гиперзвуковая крылатая ракета (HCM) и гиперскоростной парящий блок (HVGP).

Кроме того, согласно дорожной карте проекта, японцы будут работать над различными формами боеголовок и твердотопливных ракет. Ожидается, что Силы самообороны Японии получат новое вооружение уже в начале 2030-х годов. Эксперты не исключают, что для более эффективного развития сферы гиперзвука Токио может скооперироваться с Вашингтоном.

Однако аналитики сомневаются, что иностранные разработки смогут превзойти российские образцы, говорит RT.