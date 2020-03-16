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Военно-промышленный курьер

Япония намерена обзавестись собственным гиперзвуковым оружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны Японии представило план по исследованию и развитию сферы гиперзвуковых вооружений.

Разработки будут вестись по двум основным направлениям: гиперзвуковая крылатая ракета (HCM) и гиперскоростной парящий блок (HVGP). 

Кроме того, согласно дорожной карте проекта, японцы будут работать над различными формами боеголовок и твердотопливных ракет. Ожидается, что Силы самообороны Японии получат новое вооружение уже в начале 2030-х годов. Эксперты не исключают, что для более эффективного развития сферы гиперзвука Токио может скооперироваться с Вашингтоном. 

Однако аналитики сомневаются, что иностранные разработки смогут превзойти российские образцы, говорит RT.

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Страны
Россия
США
Япония
Проекты
ГЗЛА
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