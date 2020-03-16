Резиновые «Панцири» могут «надуть» любого

В КНР организовано производство надувных танков, самолетов и ракетных установок.

Предлагаются имитации различной техники, изготовленной в советское время, а также современных образцов российского и американского производства.

Правда, если пневматические макеты комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и С-400, а также оперативно-тактического Scud (Р-17 «Эльбрус») в целом похожи на оригиналы, то отдельные представленные изделия вызывают недоумение.

Также продаются надувные М1 Abrams и F-22 Raptor. Учитывая, что американский танк находится на вооружении многих арабских армий, есть вероятность, что такие макеты могут иметь спрос.

Но вот истребитель пятого поколения есть только в ВВС США. Будет ли Пентагон закупать такие изделия у китайских производителей, большой вопрос, отмечает РГ.

Пневматическая военная техника в настоящее время выпускается во многих страх. Например, во Вьетнаме и в Египте. Большое внимание этому направлению уделяется и в российской оборонной промышленности.