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Военно-промышленный курьер

Резиновые «Панцири» могут «надуть» любого

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Источник изображения: vpk-news.ru

В КНР организовано производство надувных танков, самолетов и ракетных установок.

Предлагаются имитации различной техники, изготовленной в советское время, а также современных образцов российского и американского производства.

Правда, если пневматические макеты комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и С-400, а также оперативно-тактического Scud (Р-17 «Эльбрус») в целом похожи на оригиналы, то отдельные представленные изделия вызывают недоумение.

Также продаются надувные М1 Abrams и F-22 Raptor. Учитывая, что американский танк находится на вооружении многих арабских армий, есть вероятность, что такие макеты могут иметь спрос. 

Но вот истребитель пятого поколения есть только в ВВС США. Будет ли Пентагон закупать такие изделия у китайских производителей, большой вопрос, отмечает РГ.

Пневматическая военная техника в настоящее время выпускается во многих страх. Например, во Вьетнаме и в Египте. Большое внимание этому направлению уделяется и в российской оборонной промышленности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Египет
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-22
Р-17
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
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