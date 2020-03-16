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Интерфакс-АВН

Артиллеристы Балтфлота под Калининградом отработали уничтожение техники и живой силы "противника"

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2С1 "Гвоздика"
2С1 "Гвоздика".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Стрельбы из самоходных гаубиц "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика" провели на учениях в Калининградской области артиллеристы Балтийского флота (БФ).

"Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим силы условного противника. Артиллеристы флота выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям", - сказано в сообщении БФ, которое поступило в "Интерфакс" в воскресенье.

Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующим живую силу и военную технику "противника", а также для оценки обстановки, были задействованы беспилотные летательные аппараты, информирует штаб БФ.

По его данным, в ходе полевого выхода, который продлится до конца месяца, артиллеристам ещё предстоит выполнить свыше 50 огневых задач различной направленности.

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Мста-С
Проекты
БФ
Военные учения
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