Артиллеристы Балтфлота под Калининградом отработали уничтожение техники и живой силы "противника"

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Стрельбы из самоходных гаубиц "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика" провели на учениях в Калининградской области артиллеристы Балтийского флота (БФ).

"Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим силы условного противника. Артиллеристы флота выполнили свыше 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям", - сказано в сообщении БФ, которое поступило в "Интерфакс" в воскресенье.

Для корректировки ведения артиллерийского огня по целям, имитирующим живую силу и военную технику "противника", а также для оценки обстановки, были задействованы беспилотные летательные аппараты, информирует штаб БФ.

По его данным, в ходе полевого выхода, который продлится до конца месяца, артиллеристам ещё предстоит выполнить свыше 50 огневых задач различной направленности.