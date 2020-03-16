Россия укрепляет свой статус в ряду ведущих морских держав

В настоящее время при Главном командовании Военно-морского флота (ВМФ) РФ формируется Центр управления проектированием, строительством, модернизацией и ремонтом кораблей и судов. Об этом 12 марта, со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, сообщило РИА Новости. «В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного производства и обслуживания кораблей, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц», - сообщил замминистра по итогам совещания в Главкомате ВМФ по вопросам выполнения гособоронзаказа в части судостроения, состоявшемся в Санкт - Петербурге.

«В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления», - отметил Криворучко. Он напомнил, что центр создается в соответствии с поручением министра обороны РФ Сергея Шойгу по решению системных вопросов в кораблестроении.

13 марта Группа информационного обеспечения ВМФ привела слова главнокомандующего этим видом ВС РФ адмирала Николая Евменова, который сообщил, что Центр «будет укомплектован профессионалами высокого уровня, имеющими опыт командования кораблями морской и океанской зон».

По словам главкома, специалисты создаваемого Центра уже проходят подготовку по программам и методикам, разработанным главным командованием военного флота в тесном взаимодействии с Военным учебно-научным центром ВМФ. Им необходимо овладеть прочными знаниями экономических вопросов, а также контроля процессов проектирования и финансирования. Прорабатывается возможность ежегодного обучения специалистов с использованием учебного потенциала «Объединенной судостроительной корпорации», Министерства промышленности и торговли РФ и других предприятий отрасли.

Центр позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, исключить возможность роста стоимости изделий и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц. Специалисты новой структуры также займутся оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружений и совершенствованием интегральной системы боевого управления кораблей флота. В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления, добавил адмирал.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин призвал сохранить и укрепить статус России в ряду ведущих морских держав. По его мнению, важную роль в обеспечении флота новейшим вооружением и оборудованием должен сыграть процесс унификации и введения модульных архитектур.

В процессе проектирования кораблей и судов специалистам КБ, приходится собирать воедино и обеспечивать функционирование целого ряда сложных систем, при тесном взаимодействии с производителями и поставщиками. Этот процесс осложняется необходимостью постоянного согласования большой номенклатуры оборудования со всеми участниками проектов. Изменение одного из элементов изделия приводит к необходимости внесения соответствующих корректив в другие составляющие конструкции. В последние годы на помощь конструкторам приходят системные интеграторы (СИ), осуществляющие комплексную поставку, сопряжение, пуско-наладку и гарантийное обслуживание изделий. Журналисты и эксперты информационной группы Mil.Press FlotProm выяснили в ведущих морских КБ и НИИ, насколько перспективна эта практика.

Как рассказали изданию в Крыловском центре (КЦ), необходимость сопряжения существует для боевых кораблей, для судов вспомогательного флота ВМФ, а также для спасательной техники. Конструкторы Невского ПКБ, в беседе с представителем издания

подчеркнули, что системная интеграция особенно актуальна в условиях импортозамещения.

Эксперты рассказали, что системная интеграция – «дело неблагодарное», но результат может оказаться очень эффективным. Для этого необходима профессиональная формулировка требований от КБ и четкое составление технического задания. В советские годы сопряжением оборудования занимались в основном морские НИИ. Сейчас, ввиду прерывания цепочек производственной кооперации, их компетенции уже недостаточно. «Подобной работой должны заниматься практики, взаимодействующие с производителями и поставщиками различного оборудования, обладающие опытом не только разработки, но и поставки, испытаний и обслуживания техники», - пояснил один их специалистов.

Главный конструктор одного из проектов КБ «Вымпел» назвал указанную практику весьма перспективной, особенно при создании модульных платформ, включающих несколько судов различного назначения создаваемых на единой базе. Руководитель проекта, реализуемого в ЦМКБ «Алмаз» считает, что СИ высокого уровня и с достаточным опытом в России немного. «Число таких компаний можно пересчитать по пальцам», - заявил он

За рубежом в качестве СИ себя позиционирует целый ряд фирм. Российские специалисты этого профиля, как сообщили собеседники издания, используют иностранный опыт, адаптируя его к реалиям построения российских кораблей и судов.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»