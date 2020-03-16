В США провозгласили начало новой эры войн

Американские военные аналитики призывают чиновников Министерства обороны США, Конгресс и американскую общественность признать, что монополия на высокоточные боеприпасы, породившая «американский путь войны», обеспечивавшая неограниченную свободу действий Пентагону со времен конца холодной войны по настоящее время – окончательно ушла в прошлое. Отмечается, также, что «это беспрецедентное нападение на развернутые войска США должно послужить тревожным сигналом для военно-политического руководства Штатов, заставляющим осознать уязвимость своих сил в грядущих вонах, где бы они не происходили, особенно на Ближнем Востоке».

Удар иранских баллистических ракет в феврале 2020 года по военным базам США в Ираке, по мнению экспертов означает конец эры американского военного доминирования и стратегии применения огневых средств, с малой дистанцией поражения. Заокеанские аналитики подчеркивают, что эти иранские ракетные удары с точным наведением – первый случай в истории войн, когда противник обстреливает войска США высокотехнологичными ракетами дальнего радиуса действия. И данное обстоятельство названо переходом к новой эре ведения войн, пишет National Interest.

Эксперты указывают, что «после окончания холодной войны Соединенные Штаты действовали, исходя из предположения, что они во время кризиса или войны могут получить доступ и использовать базы (плацдармы) по всему миру – в любое время и в любом месте по своему выбору – беспрепятственно». Без угрозы быть атакованными противником военные США могли (и, с определенными оговорками, могут до сих пор) сосредотачивать крупные силы поблизости от театра военных действий (ТВД) и проводить военные операции планомерно, не встречая упорного сопротивления с применением всего спектра вооружений (кроме ОМУ). По мнению американских аналитиков эта стратегия впервые была воплощена в дело, когда «военные США перешли к небольшим асимметричным военным операциям и борьбе с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года». На самом деле к ассиметричным войнам уже можно отнести операцию «Буря в пустыне», а это 1991 год.

National Interest сообщает, что из «более чем 60 тыс. (по другим данным их численность приближается к 80 тыс.) военнослужащих США, дислоцированных в настоящее время на Ближнем Востоке, большинство размещаются на базах в таких странах, как Бахрейн, Кувейт и Катар. Авиация ВВС США зачастую действует из оперативного центра в Аль-Удейде. Через него же осуществляется ротация войск и экстренные поставки амуниции по воздуху.

Ныне известно, что Иран обладает баллистическими ракетами (боевая часть которых превышает по массе 500 кг) способными лететь на расстояния до 3 тыс. км, это делает уязвимыми практически все американские ближневосточные базы. Издание National Interest подтверждает, что Тегеран предупредил командование США о том, куда будут наноситься ракетные удары возмездия, заранее. В противном случае Пентагон понес бы значительные потери. National Interest также указывает, что «на протяжении более десяти лет аналитики по обороне уже критиковали уязвимые позиции Пентагона за рубежом, призывая военных лидеров принять новые операционные концепции, учитывая широкое распространение по миру высокоточных систем дальнего действия». Специалисты ссылаются на тематическое исследование, проведенное в 2011 году Центром стратегических и бюджетных оценок, или CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessments), которое непосредственно затрагивает вопросы новых веяний в военном деле и не обходит стороной тему возможной войны против Ирана.

Эксперты не забывают, что более сильный противник для США: Россия и Китай, обладают большим военным потенциалом, чем кто бы ни было еще. Правда, в отношениях с Москвой и Пекином работает система стратегического сдерживания, то есть ядерное оружие. Но, и этот факт, по мнению специалистов, не уменьшает уровня угроз, исходящих от РФ и КНР.

В отношении пока неядерного Ирана, похоже, американцы не намерены применять ядерное оружие. Но, помнится, сбрасывать ядерные бомбы на неядерную Японию в 1945 году они смогли. Почему бы не повторить эксперимент?

Отдельно стоит сказать о том, что военные эксперты США как-то слишком безответственно, а, может быть - демонстративно списывают со счетов Россию. Скорее всего, здесь срабатывает «особый» подход к распространению информации о делах российских, касающихся вопросов войны и вооружений. Психологи отмечают, - этакое показное, подчеркнуто-пренебрежительное отношение к наиболее опасному противнику свойственно всем, кто очень боится своего оппонента. Впрочем, возможно, что оно стало следствием безответных ракетных ударов ВМС США и их союзников по Сирийской территории, когда Москва, поддерживающая Дамаск не осмелилась вступить в военное противостояние с Америкой и ограничилась вербальными протестами. Напротив Иран смог найти в себе силы и хоть как-то поиграть ракетными мускулами, слегка унизив тем США.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО