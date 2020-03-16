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Интерфакс-АВН

Корабль ВМФ России провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

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Большой десантный корабль "Адмирал Невельской"
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль (БДК) "Адмирал Невельской" на учениях в Японском море выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, сообщил в воскресенье Тихоокеанский флот (ТОФ).

"В ходе учений по организации противовоздушной обороны БДК провёл артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из 57-мм артиллерийских установок АК-725", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

Далее экипаж отработал противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы по макету морской плавающей мины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ
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