Появилось видео полета двух Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами

Появилось видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. На кадрах, опубликованных телеканалом "Звезда", также запечатлен сопровождающий противолодочные самолеты истребитель МиГ-31БМ.

За 12 часов Ту-142 преодолели пять тысяч километров. Экипажи отработали навыки полета над безориентирной местностью, а также слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, отметили в Министерстве обороны России.

Подчеркивается, что полет Ту-142 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, несколько дней назад пара Ту-142 Северного флота выполнила плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана, пролетев над Бискайским заливом у побережья Франции и северной частью Иберийской Атлантики. Продолжительность полетного задания составила более 15 часов, а протяженность маршрута - более 10 тысяч километров.