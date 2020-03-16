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Военное обозрение

Как «неракетный катер» обратил в бегство российский сторожевик: версия ВМСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские СМИ сообщают об инциденте в Черном море, который позволил выявить «хладнокровие и боевую стойкость» моряков ВМСУ.

Как заявляется, катер «Прилуки», принадлежащий незалежной, осуществлял тактические маневры в указанной акватории. Во время нахождения на якорной стоянке «на незащищенном рейде» вблизи Голицынского газового месторождения отрабатывалось противодействие воздушным целям. При этом было обнаружено присутствие сторожевого корабля ФСБ РФ «Безупречного» и ракетного катера ЧФ «Шуя».

Ночью российский пограничный вымпел «в провокационных целях» сровнялся с «Прилуками» на «критической» дистанции в один кабельтовый, в то время как международные стандарты требуют соблюдать в 30 раз большие расстояния. После этого «Безупречный», пытавшийся «незаметно подкрасться» к украинскому катеру, включил прожектора в расчете ослепить экипаж. В воздухе барражировал российский разведывательный беспилотник.

Поднятый по боевой тревоге расчет своими слаженными действиями заставил российский корабль изменить свои намерения и на полном ходу бежать

- говорится в сообщении.

«Прилуки» принадлежит к советскому типу 206МР «Вихрь», представители которого снаряжались двумя пусковыми установками ПКР П-15М «Термит», расположенными в кормовой части. Однако, судя как по текущему видео, так и по более ранним изображениям, он их безвозвратно утратил. В связи с этим «Прилуки» уже успели окрестить «неракетным катером». Признали это и в незалежной, переклассифицировав его в «патрульный».

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